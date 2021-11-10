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10.11.2021 15:52
Рубрика: Общество

"Ростелеком" запустит в Осетии единую цифровую образовательную платформу

Текст: Олег Сергеев
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания и ООО "РТК-Дневник" (совместное предприятие ПАО "Ростелеком" и "Дневник.ру") подписали соглашение о создании в регионе единой информационной цифровой платформы в сфере образования.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Участники проекта объединят уже существующие региональные образовательные ИТ-решения, а также запустят новые автоматизированные информационные системы, в числе которых "Комплектование ДОУ", "Дневник-ОО", "Зачисление в ОДО", "Контингент" и другие.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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Платформа позволит учителям республики вести электронные дневники и журналы, организовать дистанционное обучение и переводить в электронную форму все необходимые для этого процессы; родителям - подавать заявки онлайн для записи детей в школы и детские сады, следить за прогрессом своих детей и получать актуальную информацию об их успеваемости; детям - экономить время на ведении бумажного дневника и получать доступ к дополнительным образовательным материалам; надзорным органам - проводить комплексный мониторинг качества обучения и успеваемости учащихся на всех ступенях образовательного процесса. Проект будет реализован за счет средств исполнителя и не отразится на региональном бюджете.

"С помощью нашей платформы обучающиеся и их родители получат круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, смогут обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, а также использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. Педагоги смогут легко планировать учебную деятельность и проводить дистанционные уроки, а самое главное - экономить до 30 процентов рабочего времени на составлении отчетности. Работа на всех уровнях станет максимально прозрачной и доступной для управляющих органов, что позволит более эффективно управлять образованием и повысить его качество. Кроме того, за пять лет реализации проекта региональный бюджет сможет сэкономить более 30 миллионов рублей на разработке платформы, ее техническом обслуживании и модернизации, а также на размещении в центре обработки данных", - отметил генеральный директор ООО "РТК-Дневник" Гавриил Леви.

"Важно отметить, что это первый совместный проект подобного рода на Северном Кавказе, а также один из первых в России. Соглашение стало важным шагом в деле внедрения современных цифровых технологий в российских школах и, в частности, в нашей республике. Мы ожидаем значительного улучшения процесса обучения от внедрения новой платформы", - отметил заместитель министра образования и науки РСО - Алания Алан Аликов.

"Ростелеком" намерен реализовать проект до конца 2021 года, затем, в соответствии с соглашением, будет обеспечивать функционирование и техническое сопровождение платформы.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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