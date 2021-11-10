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10.11.2021 07:22
Рубрика: Общество

В Дагестане возобновили диспансеризацию для перенесших COVID-19

Текст: Тимур Алиев, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 255(8606)
В Дагестане началась диспансеризация граждан, переболевших коронавирусом. Всего предполагается обследовать более 50 тысяч человек. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на эти цели региону выделил 52 миллиона рублей.

В минздраве Дагестана рассказали, что в 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации ежегодная плановая диспансеризация была приостановлена. Теперь же она возобновляется. Основной акцент медики будут делать на лечении так называемого постковидного синдрома.

Фото: Пресс-служба ДГКБ З. А. Башляевой
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- Первостепенная роль в здравоохранении в настоящее время отводится не только лечению самой коронавирусной инфекции, но и сохранению здоровья переболевших лиц, лечению осложнений и предупреждению преждевременной смерти. Воздействие коронавируса на организм - системное, нет ни одного органа, который бы он не затрагивал, вирус бьет в слабые места организма, поэтому последствия могут различаться у каждого пациента в зависимости от осложнений и имеющихся хронических заболеваний, - рассказала министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Углубленную диспансеризацию можно будет пройти в поликлинике по месту жительства пациента. В списке исследований - общий и биохимический анализ крови, измерение сатурации - насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия - исследование, позволяющее оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, рентген грудной клетки.

Кроме этого, потребуется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. При наличии показаний врач может направить пациента на дополнительные исследования: эхокардиографию, томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Все анализы и процедуры выполняются бесплатно.

По завершении обследования в зависимости от состояния человека будет назначено амбулаторное, стационарное или реабилитационное лечение.

- Успех любого обследования - это совместные действия медицинского работника и самого пациента, поэтому призываем население республики ответственно отнестись к собственному здоровью, пройти обследование и осмотр врача. Для этого вас вызовут в поликлинику, а к маломобильным гражданам будет организован выезд на дом, - говорит Татьяна Беляева.

Тем временем

Программа углубленной диспансеризации в Волгоградской области началась 1 июля. За первые три месяца почти восемь тысяч жителей, перенесших коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме, прошли медицинское обследование.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, медосмотр бесплатный. Его можно пройти в 51 медучреждении области. Например, в поликлинике по месту жительства. Нужно обратиться к участковому врачу-терапевту или записаться на прием к нему через портал госуслуг. Правда, корреспондент "РГ" пытался это сделать через интернет в течение двух месяцев, и все безуспешно. Одно из ключевых условий - с момента выздоровления должно пройти не менее двух месяцев.

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