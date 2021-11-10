Ансамбль "Ораниенбаум" восстановят по проектам 1854 года

В Ломоносове закрыли три из четырех входов в дворцово- парковый комплекс "Ораниенбаум". Основные экспозиции закрыты на зимний период. Но причина ограничений - работы по реставрации и обновлению парковой зоны. Большая часть променада пока недоступна для посещений.

Потенциальные посетители, и особенно жители города и его окрестностей, привыкшие проводить время в здешних красотах, от этого не в восторге. Считают, что реконструкция, начавшаяся без малого два года назад, неоправданно затянулась.

Но служители дворцово- паркового ансамбля с этим не согласны. Они уверены: ремонт ремонту рознь. Одно дело - "освоить выделенные деньги", другое - "хотя бы раз в сто лет" навести настоящий порядок. И выбрали второй вариант. Тем более что серьезного внимания действительно требует многое: парки со стареющими деревьями, водоемы с заиленным дном и подмытыми контурами берегов, технические сооружения, входящие в мелиоративную систему, мосты, смотровые площадки и другое.

- Решение начать реставрацию такого уровня потребовало от нашего коллектива немалого гражданского мужества, - то ли в шутку, то ли всерьез говорит генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая. - Здесь огромный объем работ, в том числе подземных. Но мы дали клятвенное обещание, что к 2023 году полностью приведем в порядок весь дворцово- парковый комплекс.

Задача не их простых, если учесть, что всерьез этой территорией не занимались уже многие десятилетия. Во время войны парк оказался единственным, который не сильно пострадал от бомбежек и разрухи. И когда для восстановления парковых комплексов Павловска или, скажем, Петергофа выделялись деньги, "Ораниенбаум" оставался в стороне. Сейчас пришла пора восстановить справедливость.

Работы ведутся на площади в 64 гектара. Закрытие входов позволит отремонтировать более двух тысяч квадратных метров прогулочных дорожек, продолжить работы по восстановлению Восточной части дворцово- паркового комплекса.

Год назад здесь начали приводить в порядок ландшафт и развлекательный комплекс из парковых "затей" "Собственной дачи" Екатерины II. Ансамбль будет восстановлен в исторической планировке 1854 года, каким он задумывался архитектором Ринальди.

Со стороны северного фасада Китайского дворца реконструируют участок Тройной липовой аллеи, устроят цветники, дорожки и газоны. Там появятся скамейки и 17 аутентичных скульптур XIX века, которых по такому случаю достанут из запасников "Петергофа". С южной части тоже высадят цветы, обновят дорожки, связывающие окружную дорогу от Китайского пруда до Английской аллеи.

Вообще сотрудники очень воодушевлены тем, что ландшафт, водоемы и растительность будут воссозданы, как задумывали архитекторы и садовники прошлого. Однако часть постоянных посетителей довольно скептически отнеслись к восстановлению исторической правды. К примеру, о том, какой должна быть скамейка Екатерины II, даже развернулись жаркие дебаты.

Современные любители посидеть в тени великого прошлого привыкли к тому, что возле скамейки императрицы многие годы росла береза, которая задавала определенный тон уединения. Но по планировочным документам XVIII века скамья должна была стоять на чистом месте, чтобы ничто не мешало обзору. Значит, все, что выросло позже, - неузаконенный самосев. Березу спилили, что, собственно, и породило недовольство.

- Конечно, деревья убирают не по зломыслию, - объяснил заместитель по благоустройству и содержанию садово- парковых территорий Алексей Бойцов. - Время от времени парки и аллеи нуждаются в замене старых деревьев молодыми саженцами.

По его словам, процесс обновления идет везде. На Тройной липовой аллее отжившие свое экземпляры заменяют молодой порослью. Освобождают от самостоятельно выросших кустарников и берега прудов, протоки. Впрочем, молодую поросль не выбрасывают, а пересаживают в другие места, где они нужнее.

Так, от зарослей освободили берега Нижнего пруда, возле которого любил прогуливаться еще первый владелец Ораниенбаума Александр Меншиков. Рабочие восстановили акваторию, очистили от илистых наслоений и углубили дно, укрепили берега, вернули прежнюю форму острову посередине водоема. И, главное, отремонтировали мелиоративную систему, что сняло проблему заболачиваемости окрестностей.

- За год пейзаж сильно поменялся, картина стала другой, - говорит заведующий филиалом "Ораниенбаум" Андрей Лузянин. - По такому же принципу мы работали с остальными прудами. Уже очищен от наносов Карпиев пруд, пруды "Подкова" и Сухой. Проведена реконструкция шести мостов. После этого мы планируем приступить к восстановлению ландшафтов "Иликоновской перспективы" и "Рябиновой аллеи".

В целом перечень необходимых работ занимает не одну страницу машинописного текста. К сегодняшнему дню, по словам Андрея Лузянина, выполнено 30- 35 процентов. Впрочем, к июню 2023 года вся реконструкция дворцово- паркового ансамбля "Ораниенбаум" будет завершена. А перед новогодними праздниками 2022 года здесь откроют все четыре входа, включая самый востребованный - со стороны Дворцового проезда.

Кстати

За сезон 2021 года посещаемость "Ораниенбаума" выросла на 153 процента. Лидером посещаемости стал дворец Петра III, принявший посетителей в 800 раз больше, чем в предыдущем году.