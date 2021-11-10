Глава Архангельска Дмитрий Морев стал гостем пресс-центра "РГ"

Год назад, 9 ноября 2020 года, в Архангельске прошла инаугурация нового главы города - Дмитрия Морева. Почти сразу после этого он принял приглашение на "Деловой завтрак" в архангельском филиале "Российской газеты". Это, кстати, было и первое большое интервью главы Архангельска. Ровно через год журналисты "Российской газеты" снова встретились с Дмитрием Моревым в архангельском пресс-центре "РГ".

Дмитрий Александрович, у вас сегодня замечательная возможность подвести итоги - но не уходящего года, а именно вашего, как главы Архангельска. Первая задача, которую в 2020-м поставил перед вами губернатор Александр Цыбульский, - расселение аварийного жилья.

Дмитрий Морев: Это проблема номер один для Архангельска. Мы в тройке антирейтинга страны - рядом с нами только Иркутск как город, и Якутия как регион. Сегодня в Архангельске 1179 аварийных домов. Хотя эта цифра постоянно меняется: в год она может увеличиваться примерно на 200 домов, хотя точно спрогнозировать сложно, потому что аварийным жилье признается, как правило, по инициативе жителей - они нанимают экспертную организацию, проводят обследование дома, после этого документы поступают к нам в межведомственную муниципальную комиссию. На основании решения экспертов мы признаем дом аварийным.

Предсказать, сколько таких результатов обследований поступит к нам в 2022 году, нельзя. Но мы видим тенденцию, что домов становится больше каждый год, - констатируем отрицательную динамику. Кстати, всего в Архангельске сегодня около 3700 деревянных домов, конечно, потенциально все они рано или поздно - через пять, десять или 20 лет - все равно будут становиться аварийными, если не предпринимать никаких шагов.

В федеральную программу переселения, которая действует с 2019 по 2025 год, сейчас включены 352 дома. Еще 129 - в региональной программе: это аварийные дома, по мнению экспертов, с наиболее высоким риском схода со свай. Остальные деревянные дома, их более 600, пока никуда не включены, но мы уже начинаем формировать новую дополнительную программу переселения.

Напомню, что в России недавно выделено 45 миллиардов рублей на то, чтобы стартовала еще одна программа переселения. Пока ее параметры уточняются, мы со своей стороны заявили сюда все дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года. Это около 600 домов - то есть большая часть из оставшихся.

Строительство идет нарастающими темпами - в первую очередь для расселения 352 домов из списка федеральной программы. Мы сформировали ускоренный план: если раньше планировали часть жилья сдать к 2025 году, то сейчас перенесли сроки на два года раньше. Основные темпы придутся на 2023 год (планируем сдавать по 40-50 тысяч квадратных метров в год).

Почему нужно ускорять программу? Во-первых, люди не готовы ждать до 2025 года, во-вторых, очень важно доказать, что мы способны расселять раньше сроков и наши строительные мощности позволяют это делать. Если докажем - сможем получить больше средств на переселение людей.

Я думаю, что справимся. Что входит в полномочия муниципалитета? Мы находим земельные участки, передаем их в областную собственность, готовим технико-ценовой аудит. Далее начинаются полномочия заказчика - главного управления капитального строительства региона.

Где будут кварталы для переселения?

Дмитрий Морев: Основные участки, где строятся и будут строиться дома в рамках федеральной программы переселения, находятся в округе Майская Горка, а также в Маймаксе и Цигломени. Также рассматриваем участки в Северном округе. Правда, здесь формально не разрешает строить жилье санитарно-защитная зона вокруг очистных сооружений. Планируем сделать ее более узкой (это поможет построить дома в тех местах, где они, кстати, раньше и стояли).

А вот региональная программа переселения разбита на два этапа. Первый должен закончиться в 2021 году, второй пройдет с 2022-го по 2024-й. Во время первого этапа мы получили средства для того, чтобы купить жилье и предоставить его людям, а уже в рамках второго этапа начнем строить новое. Главная проблема в том, что бюджет у программы сжатый, и мы приобретаем квартиры с большим трудом.

Так, первоначально стоимость квадратного метра не вполне удовлетворяла рынок. Но правительство направило городу дополнительные средства, и мы смогли установить цену, которая соответствует рыночной. Если в центре города на эти деньги сложно купить жилье, то в других районах, за исключением островных территорий, возможно. Стоимость квадратного метра теперь составляет 79 тысяч - покупка идет, и до конца этого года мы с первым этапом справимся (всего на него выделено 196 миллионов рублей). Тем временем для второго этапа программы участки уже подобраны, сейчас проводится технико-ценовой аудит, после чего они будут переданы региону.

Переселение из ветхого жильяи благоустройство - основные темыво время общения Дмитрия Моревас жителями Архангельска Фото: Павел Кононов

Какие еще есть возможности ускорить переселение людей из опасных для жизни "деревяшек"?

Дмитрий Морев: Это программы развития застроенных территорий (РЗТ) и комплексного развития территорий (КРТ). Город "нарезает" участки, на которых стоит аварийное жилье (от одного до трех домов и более). Далее продаем застройщикам через аукционы - они берут на себя все риски расселения людей, а после этого строят коммерческое жилье. Архангельск остается с плюсом: этот механизм позволяет получать в бюджет средства от проведения аукционов и параллельно расселять людей.

Хотя, конечно, это рискованная история для застройщиков, так как они понимают, что переселение - это предмет переговоров с жильцами. Тем не менее у нас сегодня таких РЗТ уже около 20. Все они "отторгованы", и застройщики уже расселяют людей из этих домов самостоятельно.

Способы расселения у бизнеса определены?

Дмитрий Морев: Крупные сразу предлагают жилье - вот, берите квартиру в уже построенном доме, а свою освобождайте. Более мелкие покупают квартиры для расселения на строительном рыке. Третьи просто передают средства, и люди сами покупают жилье, где хотят.

Вначале эта история в обществе воспринималась не очень хорошо - почему-то считалось, что застройщики будут понуждать людей переселяться всеми возможными способами. Но я хочу сказать, что на территориях, где действуют договоры РЗТ, нет ни одного случая поджога домов. Мы контролируем процесс - программы работают. Хотя некоторые люди воспринимают возможность переехать как невероятную удачу и даже пытаются тем или иным образом давить на застройщиков.

Кстати, и в центре города сегодня много деревянных домов, потенциально интересных застройщикам.

А есть ли возможность одновременно и строить, и расселять?

Дмитрий Морев: В следующем году на смену РЗТ придет программа комплексного развития территорий. Если в рамках первой нам не позволялось одновременное расселение жилья (пока компания людей не расселит - ничего не сможет построить), то пришедшая на смену программа позволит вводить жилье очередями (дом за домом) и, соответственно, расселив один дом, начинать строить следующий. Начиная с 2022 года мы будем проводить аукционы по программе комплексного развития территорий. Это значительно упростит возведение жилья.

И позволит людям остаться жить в том же районе?

Дмитрий Морев: Да, для многих это важно, особенно если семья привязана к детским садам, школам, к месту работы.

Есть еще пятый инструмент - масштабные инвестиционные проекты. Первый уже стартовал, это "Квартал 152". В нем застройщик возведет детский сад на 220 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. На подходе еще четыре проекта.

Как они сегодня работают? Мы предлагаем застройщикам пустые земельные участки на условиях, что не менее семи процентов суммы инвестиций они должны будут тем или иным образом вернуть муниципалитету (условие передачи участков - строительство жилья от 20 тысяч квадратных метров и больше).Квартиры в рамках семи процентов мы сможем "забирать" как для переселения из аварийных домов, так и для обеспечения жильем детей-сирот.

Причем в законе сказано "от семи процентов". То, что будет дальше, - предмет переговоров правительства Архангельской области, где утверждаются итоговые цифры. В проекте "Квартал 152" было оставлено именно семь процентов потому, что это совершенно не разработанная территория, где будут очень дорогие фундаменты: квартал возводится на болотах и торфяниках, а значит, потребует усиленного свайного поля. Кроме того, здесь вообще нет инфраструктуры - ни дорог, ни сетей. Все эти расходы лягут на застройщика дополнительно.

Актуально

Дмитрий Морев, глава Архангельска:

- На уровне федерального центра по инициативе губернатора Александра Цыбульского региону одобрен инфраструктурный кредит объемом два с половиной миллиарда рублей на строительство Московского проспекта и реконструкцию улицы Ленина. Продление Московского (по две полосы в каждую сторону), а также расширение улицы Ленина позволят освоить новые земельные участки, на которых можно строить. Здесь уже стоят жилые дома, будут сдаваться детский сад, школа на 1600 мест, но подъезд к ним - только через дворы, что совершенно неправильно. Тем временем в этом же районе возводится 152-й квартал.

Одним словом, продление Московского проспекта стало жизненно необходимым проектом. Мы здесь не просто получим жилье - это огромные средства, которые вольются в экономику города и дадут синергетический эффект. Инвестиции составят 5,6 миллиарда рублей - половина бюджета Архангельска. А в итоге - поступления налогов, новые рабочие места.

Городу впервые удалось привлечь инвесторов и для проектирования. Так, до конца года "Аквилон" безвозмездно сделает проект кольцевой развязки с Соломбальского моста и передаст его Архангельску в дар. АГР в ближайшее время начнет безвозмездно проектировать для города легкоатлетический манеж в Соломбале: такой же проект применялся в Новосибирской области, нам его подарили, но ПСД необходимо привязать к местности, "подтянуть" коммуникации, изменить фундаменты. Тем временем компания "Макси" проектирует ФОК открытого типа на стадионе "Волна" в Соломбале.

Акцент

Фото: Пресс-служба администрации Архангельска

Плюс 22 улицы

Столица Поморья завершает ремонт дорог.

В рамках нацпроекта БКАД в 2021 году в Архангельске провели капремонт семи дорог протяженностью 12,7 километра: работы завершены. Еще около 190 миллионов город получил дополнительно на ремонт 22 улиц. Завершены работы на улицах Революции, Островского и Холмогорской. Более 55 миллионов рублей направлено в этом году на ремонт дворовых проездов: архангелогородцы поставили ему высокие оценки.