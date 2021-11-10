Какие спектакли показали на фестивале Достоевского российские театры

В Великом Новгороде и Старой Руссе продолжается XXV Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского. Постановки по произведениям нашего великого классика показывают театральные коллективы из Иваново, Усть-Илимска и Братска Иркутской области, Читы, Петербурга, Москвы…Впервые привезли спектакли и в город Боровичи. Драматический театр "Странник" из Петербурга представил там постановку "Бесы", а Новгородский академический театр драмы им. Достоевского - "Братьев Карамазовых".

Игра по Станиславскому

Вкусы у публики разные. Кто-то категорически не принял перформанс от новгородской группы с претенциозным названием "Омлет для любимой женщины" - озаглавили это действо "ИдиотКа". А кто-то оставляет такой отзыв: "Увидел "Идиота" еще с одной, неожиданной, стороны. Спасибо!" И тысячи просмотров этого женского представления в интернете, соцсетях… Как сказано в аннотации к спектаклю: "Семь девушек на сцене - различные ипостаси героинь романа, собирающиеся в единый образ женщин Достоевского-писателя".

Хорошо приняли спектакль Санкт- Петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева "Бедные люди" (первое оригинальное печатное произведение Федора Достоевского), постановку известного петербургского режиссера Григория Козлова. Интересно, что в 2007 году XI фестиваль (тогда он назывался "Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф. Достоевского") наградил эту работу двумя дипломами: "За лучшее воплощение идей и образов Ф.М. Достоевского", "За лучшую режиссуру". Да, это премьера 2006 года. "15 лет играем, и до сих пор находим что-то новое…" - признались актеры корреспонденту "РГ".

Но есть еще и более выдающийся долгожитель. В зале Музея романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе заслуженная артистка России Людмила Лисюкова (Смоленск) представила моноспектакль "Никто другой не дал бы мне столько счастья" - по воспоминаниям и письмам жены писателя Анны Достоевской. Рассказ о том, как одна юная девушка ("назовем ее Аня, не красавица, конечно, но очень недурна") познакомилась с известным уже тогда писателем Федором Михайловичем Достоевским, как они совместно работали над романом "Игрок", о зарождении в ее сердце большого чувства ("Разница в летах ужасная: 20 и 44…"). Легендарный спектакль с 40-летней историей, вдохновленный дружбой и сотрудничеством с Домом-музеем Ф.М. Достоевского в Старой Руссе.

Постановка "ИдиотКа", перформанс-группа "Омлет для любимой женщины", Великий Новгород. Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля Ф.М. Достоевского

- Спектаклю 41 год. Режиссер - мой муж Николай Коншин, мы три года работали над ним, по самой настоящей системе Станиславского, которую ценим. Я сыграла его более полутора тысяч раз, даже самой не верится! Побывала с ним и за границей: в Чехии, Франции, Германии, Италии…- рассказала актриса.

Как по-разному прочитывают режиссеры гениальные тексты Федора Михайловича - повести, романы, рассказы. Разные жанры, большие и малые формы. У одних "спектакль - конвульсия, судорога", у других - "предсказание", у третьих - "детективный триллер". И "экономический фарс", и "телесно-мистическая поэма", и "комедия русского абсурда". Есть и старая, добрая классика (классический русский театр), драма, сцены из романа, и драма иммерсивная…

Московский театр "У Никитских ворот" привезет на фестиваль постановку "Убивец" по мотивам романа "Преступление и наказание". Режиссер Марк Розовский сказал о спектакле: "Наше прочтение Достоевского зиждется на литературоведческом открытии Михаила Михайловича Бахтина, который назвал "Преступление и наказание" ПОЛИФОНИЧЕСКИМ романом. Отсюда - моя "полифоническая постановка", смешение событий, перекличка голосов, перетекание психологического театра в театральность поэтическую, монтаж бытовой правды с метафорами и обобщением".

Крокодил из Перми

Наконец нынче фестиваль заполучил в программу нашумевший спектакль-водевиль, фантастическую сказку пермского театра кукол "Карабаска" (говорят, охотились за ним четыре года!) - "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" по одноименной сатирической новелле Достоевского. Выпустил его в 2016 году Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского театра кукол (Беларусь), вместе с художником из Украины Верой Задорожной. На малой сцене два актера - Андрей Тетюрин и Наталья Красильникова, и марионетки, а еще планшетные куклы.

Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля Ф.М. Достоевского

Перед началом спектакля актеры выходят в фойе - с аккордеоном, музыкой, улыбками и разговаривают с публикой:

- Мы видим здесь наших фанатов, которые ездят с нами по разным городам и странам, по фестивалям, они смотрели наш спектакль не один раз, но ничего, откроем маленький секрет: не бывает одинаковых спектаклей. "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" поставил режиссер мирового уровня - знаменитый Олег Жюгжда, он живет в Беларуси, но ездит на постановки в разные города и страны. Он мучит актеров, бьет их, заставляет играть на аккордеоне и учить текст на немецком языке, а также выступать перед зрителями в качестве обезьянок и говорящих попугаев…Театр "Карабаска" - мифический, легендарный. Ходят легенды, что у нас есть свое здание - у нас нет такого здания, что у нас большие заплаты - нет у нас больших зарплат, что мы каждый день играем спектакли - увы, не каждый день. Один миф правильный: наши спектакли иногда номинируют на "Золотую маску", а "Крокодил" вошел в лонг-лист 2017 года.

После спектакля актеры, они же руководители (Андрей Тетюрин - худрук, Наталья Красильникова - директор), рассказали "РГ" о своем театре. "Карабаска" родился в Перми в 2004 году, "с благородной целью - сделать мир чуточку добрее". В репертуаре около 20 спектаклей, для детей и взрослых. "Репетируем где придется, куда пустят".

Где только не побывал прекрасный спектакль "Скандальное происшествие…", его возили на фестивали в Челябинск, Петербург, Рязань, Владимир, Москву, на гастроли в Гродно и Витебск… Стал лауреатом многих российских и международных фестивалей. "Вот за границей не был - сложный в перевозке, а мы не такие богатые… Сейчас, например, отказались выступить в Сербии".

К слову, спектакль из Перми - второй по счету кукольный спектакль по произведениям Достоевского за многолетнюю историю фестиваля. Первопроходцем стал в прошлом году Владимирский театр кукол, показавший "Белые ночи".

Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля Ф.М. Достоевского

Кстати

Конкурса и жюри на фестивале Ф.М. Достоевского нет. Приглашают экспертов - театроведов и критиков - из разных городов, они обсуждают каждый спектакль, сразу после окончания, трансляции идут на YouTube-канале фестиваля в соцсети.

А все участники получают памятную авторскую скульптуру по мотивам произведений Достоевского (творение новгородского мастера Вячеслава Смирнова) и диплом.