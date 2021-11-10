Псковским молодоженам без прививки запретили звать гостей на свадьбу

В Псковской области ввели временные ограничения на порядок проведения свадеб. Как следует из приказа комитета юстиции региона, жениху с невестой, если у них нет антиковидных документов, могут запретить приглашать гостей на свадьбу.

В регионе в общественных местах, в том числе и в ЗАГСах сейчас принимаются QR-коды или справки о перенесенном заболевании или вакцинации. Можно предоставить медотвод, но он должен предъявляться со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Если у жениха или невесты нет таких документов, то влюбленных все равно распишут, но на церемонию пустят только фотографа или оператора, при условии, что он будет вакцинирован, в маски и станет соблюдать социальную дистанцию.

Если жених с невестой справки предоставили, то гостей пригласить можно, но не более 30 человек. Каждый из них должен предъявить антиковидный документ. На церемонии гостям нужно быть в масках, соблюдать социальную дистанцию. Судя по формулировкам документа, жениху с невестой также стоит быть в масках и не приближаться к друг другу ближе, чем на полтора метра.