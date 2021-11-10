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10.11.2021 20:06
Рубрика: Общество

Раскопки под Калининградом перевернут представления о культуре эстиев

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 255(8606)
Ценные археологические находки эпохи Великого переселения народов сделали ученые Самбийской экспедиции Института археологии РАН во время раскопок на территории строительства новой очереди автобана "Приморское кольцо". Здесь в III-VII веках н. э. находился древний погребальный комплекс - некрополь.
На исследуемой территории находятся около двух тысяч погребений. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области На исследуемой территории находятся около двух тысяч погребений. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
На исследуемой территории находятся около двух тысяч погребений. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Этот грунтовый могильник, по оценкам экспертов, по своему значению находится в одном ряду с самыми крупными некрополями Калининградского (Самбийского) полуострова, возникшими на месте крупных административных и торговых центров. Исследования здесь вели еще немецкие археологи, первые сообщения о захоронениях людей и коней на этой территории появились в 1860-х годах.

Фото: vesti.ru
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Самбийская экспедиция ИА РАН под руководством Константина Скворцова работала на этом памятнике в 2013 и в 2015-2017 годах. Тогда было обследовано около пятидесяти погребальных комплексов - в основном урновые, реже безурновые кремации и так называемые всаднические комплексы с захоронением одного-двух коней, типичные для местных древностей.

Сейчас исследования, ведущиеся на территории более восьми тысяч квадратных километров, от подъезда к Светлогорску до автодороги Переславское - Круглово, тоже принесли много уникальных результатов. Некоторые предметы в местной материальной культуре встречаются впервые почти за два столетия. Одна из самых удивительных находок - почти сто фишек из римского стекла, идеально сохранившиеся в мешочке. Археологи считают, что это элементы настольной игры "лудус латрункулорум", напоминающей шашки и распространенной в I-IV веках н. э. на территории Римской империи и "варварских" землях - территориях современных Германии, Польши и Скандинавии.

- Исследовано уже порядка двухсот погребальных объектов с останками и мужчин, и женщин, и детей. Часто встречаются комплексные захоронения всадника с конем, иногда даже с тремя конями - элитные погребения, - рассказал руководитель экспедиции Константин Скворцов.

Всего на этой территории, по оценкам археологов, находится порядка двух тысяч погребений. Калининградская область может войти в перечень важнейших археологических площадок России. Научное исследование этого памятника будет проходить под руководством доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института археологии РАН Анны Мастыковой. По ее словам, в команду исследователей войдут российские и иностранные эксперты, в том числе антропологи, специалисты по исследованию стекла, цветного металла и золота.

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- В Институте археологии РАН принято решение, что этот могильник необходимо исследовать полностью, поскольку он наиболее крупный для эпохи переселения народов, то есть, с IV по VII век, - пояснила Анна Мастыкова. - Уникален он еще и тем, что здесь, помимо рядовых погребений, появляется очень много погребений элитных, если можно сказать, княжеских. Между тем бытовала точка зрения, что в самбийско-натангийской культуре, к которой относится местное население - эстии, не было княжеских погребений. Что это была, образно говоря, территория среднего класса. Но последние раскопки свидетельствуют о том, что это не так, и предыдущая точка зрения исследователей меняется.

Раскопки продолжаются, после их завершения археологические предметы передадут в музеи, а место могильника будет снова засыпано.

Прямая речь

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- На следующий год дополнительно выделяем из регионального бюджета средства для проведения археологических работ на месте интересных находок, которые относятся к периоду, когда варяги двинулись в сторону Руси. Надеюсь, также обнаружится много интересного. Во всяком случае, грамоты с вислыми печатями, которые уже удалось найти, свидетельствуют, что в донемецкий период у Древней Руси были активные официальные контакты с племенами, которые жили на этой территории.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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