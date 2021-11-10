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10.11.2021 04:05
Рубрика: Происшествия

Суд признал побоями удар ладонью по ноге пассажирки автобуса

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Суд в Вологодской области оштрафовал 62-летнего Андрея Б., решившего не только словом, но и делом научить девочку-подростка правилам хорошего тона в общественном транспорте. Но, как показывает судебная практика, быть человеком дела - не всегда хорошо.

"В судебном заседании Б. пояснил, что в автобусе девушка сидела нога на ногу, он стоял рядом, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Людей было много, его притеснили к ней, своей обувью девушка пачкала его брюки. Он попросил девушку убрать ногу, что она и сделала, но затем снова села нога на ногу. После этого он оттолкнул ее ногу. След от его руки на ноге девушки остался, вероятно, из-за того, что у нее очень чувствительная кожа".

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Если по-человечески, то недовольство мужчины понять можно. Кого из нас не пинали - в самую душу! - небрежно раскинутые ноги в автобусах и трамваях.

Однако человеку не зря дан язык: он помогает нам договариваться. Не стоит недооценивать силу убеждения простых человеческих слов. Если же кто-то не понимает с первого, второго и далее раза, в помощь нам гневные взгляды, насупленные брови и даже качание головой. Все это - в рамках закона. Удар ладонью в список дозволенных мер убеждения не входит.

Тем более что, как показало разбирательство, и слова мужчина выбрал пусть и доходчивые, но не самые убедительные. Вряд ли можно посчитать удачным началом разговора предложение убрать копыта.

"Полицейским потерпевшая рассказала, что она с подружками ехала в автобусе на реку, сидела нога на ногу. На улице Ленинградской в автобус зашел незнакомый мужчина, встал рядом с ней и сказал: "Убирай копыта". Она сняла ногу с ноги, затем снова положила. После этого мужчина, ничего не говоря, ударил ее по ноге, причинив боль, и перешел в переднюю часть автобуса, - продолжают в пресс-службе. - Родителям о случившемся она сообщила только после того, как подруга выложила пост в сообществе "Онлайн Вологда". В полицию с просьбой привлечь к ответственности виновного обратился отец девушки".

Автобус был полон, и обувь девушки пачкала мужчине брюки. Он сказал: "Убери копыта". А когда девушка вновь закинула ногу на ногу, ударил ее по ноге ладонью. За это гражданина оштрафовали

Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 61 в г. Вологде назначил Б. наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Если же в течение года мужчина попробует еще кого-то учить в автобусах правильной посадке, то рискует попасть уже под уголовную статью.

Фото: Первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Напомним, что сегодня существует двухступенчатая система наказания за побои. Сначала привлекают по КоАП. Затем, если человек вновь распустит руки, заведут уже уголовное дело. С юридической точки зрения, любое насилие, причинившее боль, но не нанесшее вреда здоровью, считается побоями. Так что даже легкие удары сегодня наказуемы, и автобусные споры лучше решать словами.

По данным Судебного департамента при Верховном суде страны, за шесть месяцев этого года по статье КоАП "Побои" были наказаны 56.4 тысячи человек. Из них штраф получили 47,1 тысяча человек. Еще З,4 тысячи отправились под административный арест на несколько суток.

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