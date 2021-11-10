В год 75-летия самый западный регион получил дополнительные возможности развития

Как справляется регион с коронавирусной пандемией? Каков вклад туристов в экономику области и насколько устойчива мода на переезд в Калининград? Когда появится мост над Калининградским заливом? На эти и другие вопросы ответил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью "Российской газете".

Антон Алиханов: Рост населения увеличивает запрос на социальную, транспортную инфраструктуру, но это те задачи, которые вызывают только желание работать больше и решать их. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Кампус, берега и дороги

Антон Андреевич, одним из важных событий юбилейного года стал визит в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Какие итоги этого визита вы считаете самыми значимыми?

Антон Алиханов: Это действительно очень важное для области событие, свидетельствующее о внимании федерального центра, по его итогам был принят целый ряд серьезных решений. Центральной темой визита было посещение Балтийского федерального университета им. И. Канта и подтверждение того, что на территории 29 гектаров будет построен новый кампус. Университет формировался долгие годы из различных учебных заведений, и сейчас он разбросан более чем по сорока площадкам в Калининграде. Это создает сложности в учебном процессе, нехватку площадей. Очень выросло количество иногородних, иностранных студентов, и проблему их размещения не закрыл даже комплекс из пяти новых общежитий, построенный в этом году за счет федерального бюджета.

Проект нового кампуса, вошедший в число победителей конкурса Минобрнауки РФ среди 28 соискателей, очень значим для региона. Ведь порядка 75 процентов ребят, которые приезжают в Калининград учиться, остаются здесь жить и работать, это серьезный ресурс, энергия для развития.

Среди других важных вопросов, которые обсуждались, - государственная программа социально-экономического развития Калининградской области. Новое дополнение к этой программе - защита побережья Балтики, на мероприятия по берегоукреплению правительство РФ выделит нам по два миллиарда рублей ежегодно в ближайшие три года.

Получим мы дополнительную помощь и на развитие транспортной инфраструктуры, председатель правительства РФ дал поручение выделить в следующем году 1,35 миллиарда на ускорение строительства Северного обхода Калининграда. Сейчас реализуется второй этап этого масштабного проекта, от развязки на улице Невского до развязки на Балтийск. Отдельно мы обсуждали вопросы развития радиоэлектронного кластера в Гусеве, был дан ряд поручений по этому вопросу.

Мосты в будущее

В регионе в последние годы развернуто беспрецедентное дорожное строительство. Две масштабные стройки еще впереди - дублер двухъярусного моста через Преголю в Калининграде и автомагистраль с вантовым мостом через Калининградский залив. В какой стадии реализация этих проектов?

Антон Алиханов: Что касается нового автомобильного моста в Калининграде, там уже все в активной фазе. Муниципальный контракт заключен, подготовительные геодезические и прочие работы ведутся, финансирование, в том числе федеральное, предусмотрено. Подрядчик известный, он строит сложные объекты по всей стране. Мы надеемся, что этот объект будет возводиться опережающими темпами, он очень важен для города.

Восьмикилометровая магистраль с мостом через залив - это гораздо более масштабный проект. Трасса пройдет от микрорайона им. Космодемьянского до поселка Шоссейный, соединит автодороги Калининград - Балтийск и Калининград - Мамоново и замкнет Окружную дорогу. Это позволит кардинально улучшить транспортную ситуацию, переориентировать транзитные грузопотоки из портов в Балтийске и Светлом к пунктам пропуска на границе в обход областного центра.

На мероприятия по берегоукреплению правительство РФ выделит региону по два миллиарда рублей ежегодно в ближайшие три года

Оценочная стоимость этого строительства - около 52 миллиардов рублей, предполагаемые сроки завершения - до конца 2026 года. Подписано концессионное соглашение с группой компаний "ВИС" на строительство моста. Сейчас завершаются проектно-изыскательские работы. Готовимся к рассмотрению проекта на комиссии в правительстве РФ и рассчитываем получить федеральный грант, потому что, конечно, для регионального бюджета это суммы неподъемные.

Спрос на прививку

Калининградская область одной из первых в стране, с 27 октября по 8 ноября, ввела нерабочие дни и новые, довольно жесткие ограничения в связи с ситуацией по коронавирусу. Улучшило ли это эпидобстановку?

Антон Алиханов: Еще до этих нерабочих дней в октябре было принято решение о введении системы QR-кодов для доступа в отдельные организации и заведения только тем, кто привит либо переболел коронавирусом. Это дало результат, спрос на прививку от коронавируса существенно вырос, мы в какой-то момент увидели даже десятикратное увеличение темпов вакцинации - с 600 до 6000 в сутки. В один день был зафиксирован рекорд по суточной иммунизации - более девяти тысяч человек. Мы видим, что вакцинированные составляют менее одного процента заболевших, и болезнь у них протекает в основном в легкой форме. И это свидетельство того, что вакцина работает.

Нерабочие дни были введены уже не столько для стимулирования вакцинации, сколько ради передышки для системы здравоохранения и ограничения контактов, то есть снижения вирусной нагрузки. Мы уже видим такую позитивную тенденцию, как сокращение разрыва между поступающими в ковидные стационары и выписанными, практически эти цифры сравнялись.

Эпидобстановка пока еще остается напряженной, во многом потому, что у кого-то не успел выработаться иммунитет после прививки, кто-то получил только первый компонент. Негативно влияют и несоблюдение масочного режима, и нежелание прививаться. Поэтому система доступа по QR-кодам сохранится у нас до конца января как минимум. А дальше все во многом будет зависеть от сознательности граждан, ведь эпидситуацию не переломить одними усилиями медиков и властей.

Как справляется здравоохранение?

Антон Алиханов: Система здравоохранения хоть и в серьезной нагрузке, но справляется, задействуя имеющиеся резервы. Спасибо нашим коллегам из минздрава, и федерального, и регионального, они готовились к этой ситуации, в том числе закупали загодя кислородные концентраторы для стационаров. Вдобавок к 81,4 миллиона федеральных средств на закупку препаратов для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам с коронавирусом еще 36,8 миллиона рублей выделено из регионального бюджета.

Какие меры поддержки для медиков действуют в регионе?

Антон Алиханов: Для персонала, который работает непосредственно с коронавирусными пациентами, продолжаются существенные федеральные выплаты из Фонда социального страхования. Из регионального бюджета с прошлого года мы продолжаем доплачивать тем, кто не подпадает под действие федерального постановления: кастеляншам, уборщикам, сестрам-хозяйкам, буфетчикам, работающим в красных зонах, водителям неинфекционных бригад скорой и патологоанатомам, которые проводят вскрытие пациентов с коронавирусом. То есть стараемся по максимуму охватить все категории персонала, в том числе немедицинского, который так или иначе сталкивается с COVID-19.

Помогают медикам и волонтеры, продолжается программа "Мы вместе", которую начинали еще в прошлом году. Помогаем медикам транспортом, потому что количество вызовов огромное, предоставляем и правительственные автомобили. Достаточно много автоволонтеров, и ребята из университетов тоже работают, помогают в лабораториях, при заборе материала.

Тем, кто потерял доход

Вы распорядились направить более 120 миллионов рублей на поддержку калининградского бизнеса, закрывшегося на время вынужденных каникул. Кто сможет получить эти деньги?

Антон Алиханов: Такие меры антикризисной поддержки предпринимателей, которые вынуждены остановить работу из-за ограничений, были востребованы в прошлом году, мы повторим их и сейчас. Безвозмездные выплаты в размере до двух миллионов рублей смогут оформить детские развлекательные центры, игровые комнаты и аттракционы, которые закрылись еще раньше - с 5 октября.

На субсидии на поддержку пострадавшего микробизнеса зарезервировано 50 миллионов рублей. Юридические лица и ИП с численностью работников до 15 человек смогут получить по пять тысяч рублей на работника и десять тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности.

Возобновляется прошлогодняя программа льготного кредитования "Антикризис" по линии областного центра "Мой бизнес", на нее выделено 50 миллионов рублей. При условии сохранения рабочих мест и определенного уровня зарплаты заявители могут получить по этой программе займы до трех миллионов рублей под 0,1 процента годовых.

Достаточно ли будет выделенных средств?

Антон Алиханов: В этом году сроки закрытия были гораздо меньше, чем в прошлом, и мы считаем, что этих мер пока достаточно для того, чтобы поддержать тех, кто наиболее пострадал.

Отмечу, что ситуация далека от безнадежной. Например, в 2020 году из-за ограничительных мер оборот общепита снизился на 23,6 процента по сравнению с 2019-м. Однако затем это сокращение было компенсировано значительным ростом. По данным официальной статистики, за девять месяцев этого года оборот общественного питания вырос на 149,4 процента к прошлогоднему. И, даже несмотря на ограничения, эта динамика позволит в сопоставимых ценах по итогу года этой отрасли выйти на уровень допандемийного 2019 года.

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина - очень важное для области событие, свидетельствующее о внимании федерального центра к региону. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Море туристов

Самый западный регион переживает туристический бум. Как "переваривает" область рекордное количество гостей?

Антон Алиханов: Хотя мы видели стабильный ежегодный прирост турпотока в 10-15 процентов и раньше, в период футбольного ЧМ-2018 и после него, но в этом году действительно побиты все рекорды. По итогам 2021 года мы ожидаем не менее 1,8 миллиона посещений и готовы к этому гораздо лучше, чем в 2020-м.

Безусловно, наплыв туристов в высокий сезон существенно увеличивает нагрузку на инфраструктуру региона. Это негативно сказывается в том числе и на качестве услуг. При этом емкость номерного фонда становится одним из сдерживающих факторов для увеличения турпотока в область.

Именно поэтому в развитии туризма мы постепенно смещаем акцент на обеспечение инфраструктурного развития: софинансируем проекты муниципальных образований по обустройству мест для отдыха, благоустройству пляжей, восстанавливаем объекты культурного наследия, создаем новые "точки притяжения", и не только на море.

Можно ли оценить вклад туристов в экономику области?

Антон Алиханов: По данным Сбербанка, объем трат туристов за девять месяцев текущего года составил 8,6 миллиарда рублей. На эту сумму туристы оплатили товары и услуги на территории Калининградской области пластиковыми картами. Если учесть, что часть расчетов ведется наличными, а также через интернет - как, например, оплата отелей, то реальные поступления в экономику области могут быть оценены в 10-10,5 миллиарда рублей. Для сравнения: это превышает сумму налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининграда за весь 2020 год. Это серьезный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в целом в регионе.

Не возникнет ли у региона проблем с заполнением построенных отелей, гостевых домов, посещаемостью туробъектов, когда откроют границы?

Антон Алиханов: Подобные опасения высказывались и накануне футбольного ЧМ-2018, но они не оправдались. Думаю, пустовать новые отели и дестинации не будут. Повторюсь, стабильный ежегодный прирост турпотока мы наблюдали и до закрытия границ, и с учетом активного развития внутреннего туризма в стране эта тенденция, на мой взгляд, сохранится. Этому способствует и реализация нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нас, конечно, ждет усиление конкуренции с другими российскими регионами, готовы мы и к некоторому охлаждению или перераспределению потоков после открытия границ. Однако у нас есть очень хороший задел, в первую очередь - в плане современной туристской инфраструктуры и наработанных традиций качественного европейского сервиса. Мы системно работаем над созданием новых объектов посещения, показа, и в Калининград каждый год можно будет приезжать за чем-то новым. Тут направлений для развития туризма, простите за каламбур, еще море.

Объем трат туристов в регионе за девять месяцев текущего года составил 8,6 миллиарда рублей только в безналичных расчетах. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Один новый туристический объект в регионе появился совсем недавно, это замок Тапиау, переданный из ведения ФСИН. Есть ли потенциальные инвесторы, готовые вкладывать в этот объект, каковы его перспективы?

Антон Алиханов: Передача замка региону стала возможной благодаря поручению президента еще в июле 2018 года, когда глава государства проводил здесь совещание по наследию ЧМ по футболу, и тогда у меня была возможность обратиться к нему с просьбой передать этот объект нам. Мы готовились долго, подписывали дорожную карту с Министерством юстиции РФ, с ФСИН России, и вот наконец это произошло, колония там закрыта, заключенные переведены в другие учреждения, и мы получили возможность вовлечь в туристический оборот уникальный памятник, единственный в стране замок Тевтонского ордена.

Замковый имущественный комплекс состоит из 48 объектов, в том числе самое ценное историческое здание середины XIV века. Объекты хоть и сохранены, но находятся в достаточно сложном состоянии. Работаем сейчас с потенциальными инвесторами, теперь уже с несколькими, потому что хотим создать дополнительный интерес и определенную конкуренцию среди них. Там большая территория, на которой может быть реализован большой гостиничный комплекс с развлекательным функционалом, есть возможность создания небольшой яхтенной марины при незначительных затратах на дноуглубление. Пока эта работа идет, замок уже "работает" на туризм, он открыт для посещения организованными группами.

В Калининград на ПМЖ

Люди едут в Калининградскую область не только отдыхать, но и жить. Чем вызвана мода на Калининград, насколько устойчива эта тенденция?

Антон Алиханов: Тренд увеличения численности жителей региона за счет миграции проявляется не первый год, не второй и даже не десятый, он в новейшей истории практически ежегодно идет со времен развала Союза. Мы можем говорить об усилении этого вектора и увеличении количества переезжающих. Прирост за прошлый год составил 6112 человек, за восемь месяцев этого года - 10 696 человек, что выше наших прогнозов. Полагаем, что в ближайшие несколько лет население области может прирастать до 12 тысяч человек в год.

Есть, скажем так, болезни роста у подобного процесса: это увеличивающийся запрос на социальную, транспортную инфраструктуру. Но это те заботы, задачи, которые вызывают только желание работать больше и решать их, потому что, конечно, люди, переезжая сюда, привозят свою энергию, компетенции, стремление работать, развиваться. Не надо думать, что приезжают только пенсионеры, едут в основном молодые люди, в активном возрасте, экономически востребованном.

В какой мере связан взрывной рост цен на недвижимость в регионе с новыми жителями?

Антон Алиханов: Связан, конечно, поскольку растет спрос. Кроме того, это обратная сторона развития региона, результат федеральных вложений в него: ЧМ по футболу, строительство филиалов Третьяковской галереи и Большого театра, дороги, школы, новые заводы и много других проектов - все это косвенно приводит к росту стоимости жилья, просто потому, что здесь становится привлекательнее и интереснее жить.

По прогнозам, в ближайшие несколько лет население области может прирастать до 12 тысяч человек в год

Поэтому наша задача - повышать уровень доходов населения, чтобы этот рост цен на жилье не был таким ограничивающим фактором. У нас много разных программ, которые стимулируют и ипотечное кредитование, и приобретение жилья врачами, учителями, молодыми семьями.

Есть ощущение, что большинство вновь прибывающих выбирают местом жительства областной центр и приморские города. Возможно ли как-то стимулировать заселение востока области?

Антон Алиханов: Думаю, что вектор будет смещаться в этом направлении. На востоке развивается промышленность, реализуются несколько крупных инвестиционных проектов. В частности, строящийся завод компании "ЭнКОР Групп" станет крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики в Европе. Заявлен проект компании Росатома "РЭНЕРА" по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек. Это большие предприятия, на одном будут работать тысяча человек, на другом - две, и это, конечно, потребует строительства нового жилья, уже идет работа с застройщиками.

Для поддержки развития этих муниципалитетов у нас есть программа "Восток". Компаниям, которые намерены открыть свои производства и создать новые рабочие места, предоставляются льготные займы под один процент до 50 миллионов рублей на срок до семи лет, а если речь идет о сельском хозяйстве - то до десяти лет. Программа пользуется спросом, на днях прошел уже третий отбор участников, из 39 проектов было отобрано 19 с общим финансированием 554 миллиона рублей. Надеемся, что такая последовательная политика поддержки восточных муниципалитетов даст результат и в плане роста населения.

Судьба Дома Советов

Можно ли считать, что окончательно решена судьба главного городского недостроя - Дома Советов? Когда будет определен вариант архитектурно-градостроительного решения территории вокруг него?

Антон Алиханов: Главное, что можно было по нему решить, - это приобрести в областную собственность и тем самым получить возможность решать его судьбу. Потому что раньше такой возможности не было, у здания был собственник.

Планы по размещению в Доме Советов органов власти и общественно-культурных пространств пришлось кардинально скорректировать по результатам комплексного обследования строительных конструкций и коммуникаций здания. Эту работу по заказу Корпорации развития Калининградской области провел в прошлом году научно-исследовательский центр "Строительство". Его специалисты признали здание непригодным и опасным для дальнейшей эксплуатации.

Поэтому было принято решение о демонтаже здания и дальнейшем развитии этой территории в рамках концепции, разработанной петербургским архитектурным бюро "Студия 44". Сейчас этот проект дорабатывается с учетом замечаний, которые высказывались на градостроительном совете. Потом он будет повторно вынесен на градосовет, и только после этого выйдем на заключение инвестиционного контракта, тогда станут известны и сроки начала и окончания работ на этой территории. Инвестор у нас уже есть, все работы будут проводиться на его средства. Пока могу назвать только рыночную стоимость восьми объектов, формирующих комплекс с Домом Советов. Согласно проведенной оценке, она составляет 831,1 миллиона рублей, включая 446,1 миллиона - Дом Советов, 367,3 миллиона - земельный участок 49,7 тысячи квадратных метров.

Кстати

Калининградская область - один из центров внутреннего миграционного притяжения в России. По итогам 2020 года по показателям общего прироста населения в абсолютных цифрах область занимает девятую позицию среди всех регионов. Всего рост численности населения отмечается лишь в 17 субъектах Российской Федерации, в том числе в самом западном регионе.

По состоянию на начало 2021 года численность населения области составила 1 018 624 человека. Прирост за прошлый год составил 6112 человек. За восемь месяцев 2021 года (с января по август) миграционный прирост составил 10 696 человек.

Акцент

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Больше классов

К 2023 году в регионе откроются десять новых школ.

В следующем году завершится строительство нового корпуса школы N 50 на Каштановой улице и школы на Рассветной улице в Калининграде. В 2022-м заложат еще восемь новых школ - в Багратионовском округе, в Калининграде, в поселке Луговое, в Гурьевске. Новые корпуса построят в калининградских школах N 1 и 46, в школе N 1 Светлогорска и в Центре развития одаренных детей. Завершение работ планируется в 2023 году.

Важно

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Рекорд на поле

Калининград лидирует в стране по урожайности рапса.

Валовой сбор основной технической культуры в регионе - рапса - в этом году составил 157 тысяч тонн при средней урожайности 35,2 центнера с гектара. В прошлом году этого ценного сырья собрали 146,6 тысячи тонн. Калининградская область занимает первое место по урожайности рапса в России, а по валовому сбору лидирует на Северо-Западе: в регионе производится более 80 процентов всего рапса Северо-Запада.