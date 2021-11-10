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10.11.2021 11:58
Рубрика: Происшествия

В Печоре загорелась припаркованная машина с ребенком

Текст: Татьяна Сухановская (Республика Коми)

В пожарно-спасательную службу города Печора Республики Коми поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в ней находится маленький ребенок: его вытащили из салона и передали медикам.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Сейчас мальчик находится в реанимацию Печорской ЦРБ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По предварительной информации, отец оставил малыша в автомобиле на парковке и вышел по делам. Возраст мальчика - два года и 11 месяцев. Сейчас его спасают врачи отделения детской реанимации. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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