В Коми выберут села для проведения интернета

В Республике Коми в 2022 году планируется провести интернет в 14 отдаленных поселков. Выбрать их должны сами жители. Голосование проводится на портале "Госуслуги".

На территории республики интернет отсутствует в 140 поселках. Проживают там от 100 до 500 человек. Проблемы со связью в регионе решаются, но постепенно. До конца этого года интернет проведут в двадцати населенных пунктах. Но дотянуть кабель до всех отдаленных территорий единовременно регион не может - слишком дорогое это удовольствие. В отличие от мегаполисов, где провайдеры вступают в жесткую борьбу за каждую многоэтажку, в отдаленных поселках конкуренции нет - слишком дорого тянуть и обслуживать линии связи.

В рамках федерального проекта во многих поселках появились точки доступа Wi-Fi. Считается, что интернет там есть. По данным республиканского отделения ОНФ, система устроена следующим образом: в центре села устанавливается точка бесплатного подключения Wi-Fi. Также от самой точки до дома можно провести кабель и подключить платный интернет.

Соответствующее оборудование в отдаленных населенных пунктах начали ставить еще с 2014 года. Незадолго до начала пандемии активисты ОНФ провели масштабный мониторинг в Ижемском, Княжпогостском, Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском и Усть-Куломском районах республики. Выяснилось, что в большинстве сел люди к интернету так и не подключились. Многие местные жители о такой возможности в принципе узнали только от активистов ОНФ, в ряде сел оборудование оказалось неисправным.

Тогда же активисты под видом потенциальных клиентов из отдаленных территорий обратились к провайдеру с вопросом, как им подключить интернет. Выяснить все детали активистам не удалось, служба поддержки оператора несколько раз переводила звонки на разные отделы, а потом трубку и вовсе положили.

Интернет отсутствует в 140 поселках республики

В отличие от мегаполисов, на отдаленных территориях мобильный интернет не может заменить кабельного. Если в Петербурге тестируется стандарт 5G, то в поселках Усинского района Коми у жителей есть в лучшем случае 2G. Этого с трудом хватает на мессенджеры, да и то лишь на текстовые сообщения, картинки грузятся долго, видео может качаться по часу и более, раздать интернет на ноутбук или планшет люди не могут.

Если до пандемии цифровое неравенство касалось в значительной степени сферы развлечений, то сейчас ситуация обострилась: на отдаленных территориях, где нет стационарного интернета, у людей не загружается портал "Госуслуги". Ситуация осложняется тем, что в Республике Коми ввели самые жесткие в СЗФО требования касательно QR-кодов.

Дело в том, что при вакцинации от коронавируса или при прохождении лечения в поликлинике гражданин получает справку, подтверждающую этот факт. В Псковской области, когда ввели ограничения на посещение общественных мест, такие справки сразу стали считать равнозначными коду. В Вологодской области и Петербурге вначале говорили только о QR-кодах, но вскоре власти регионов сделали заявления, что справки тоже считаются. В Коми во всех антиковидных документах фигурируют только коды. А как их получить, если интернета нет?

А еще жителей Коми волнует, как проголосовать за свое село в интернете, если он в селе еще не подключен. Губернатор Владимир Уйба в своем обращении к гражданам отметил, что голосование все-таки идет. И даже уже есть населенные пункты-лидеры. Глава региона обратил внимание, что голосовать могут не только жители конкретных сел без интернета, но и граждане из других населенных пунктов, главное, чтобы они были прописаны в Коми. Чаще всего, по оценкам региональных властей, участие в голосовании принимают дети, которые добиваются, чтобы связь пришла в поселки, где проживают их родители. Голосование продлится до 15 ноября.

Кстати

В Коми в МФЦ перестали требовать QR-код. Теперь граждане, у которых нет компьютера, чтобы зарегистрироваться на "Госуслугах", или нет интернета, чтобы скачать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, могут прийти в МФЦ и оформить все документы там. Предварительной записи для этого не требуется.