В Мурманске перейдут на закрытую систему теплоснабжения

Новости

Беларусь усилила ПВО на границе в западном и северо-западном направлении 14:59
Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов 14:50
Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным 14:45
Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум 14:41
Матвиенко не исключила ужесточения мер против COVID-19 14:41
Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг 14:40
Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны 14:32
Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам" 14:18
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль 14:16
Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам 13:59
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами 13:57
Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ 13:57
Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 13:37
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 13:30
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
Сенаторы одобрили закон о выплатах работавшим во время учебы детям-сиротам 13:28
Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 14:06
Рубрика: Власть

В Мурманске перейдут на закрытую систему теплоснабжения

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 255(8606)
В Мурманске завершен первый этап перевода многоквартирных домов на закрытую систему отопления и горячего водоснабжения, которая позволяет улучшить качество горячей воды.

Эта работа выполнена в 29 домах, при этом подрядчики закончили ее на две недели раньше срока. Сегодня в большинстве многоэтажек Заполярья действует открытая система, при которой одна и та же вода из котельной подается и в батареи, и в краны. Как правило, горячая вода в этом случае имеет неприятный запах и желтоватый цвет, на что обоснованно жалуются жильцы.

В Мурманской области ограничили размер доплаты за теплоснабжение

Закрытая система позволяет решить эти проблемы. В этом случае теплоноситель из котельной идет только в батареи. В краны подается вода из системы холодного водоснабжения, которая перед этим подогревается в теплообменнике и остается чистой.

Программа рассчитана на пять лет. За это время на закрытую систему теплоснабжения в Мурманске планируется перевести 471 дом, сообщил вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин. При этом в домах устанавливаются новые теплопункты с автоматикой, которая позволяет оператору видеть в режиме онлайн все, что происходит в системе: отклонения в подаче ресурса, отклонения температурного графика - и оперативно регулировать параметры. В 2022 году новые теплопункты получат уже 108 домов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства