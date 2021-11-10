В Мурманске перейдут на закрытую систему теплоснабжения

В Мурманске завершен первый этап перевода многоквартирных домов на закрытую систему отопления и горячего водоснабжения, которая позволяет улучшить качество горячей воды.

Эта работа выполнена в 29 домах, при этом подрядчики закончили ее на две недели раньше срока. Сегодня в большинстве многоэтажек Заполярья действует открытая система, при которой одна и та же вода из котельной подается и в батареи, и в краны. Как правило, горячая вода в этом случае имеет неприятный запах и желтоватый цвет, на что обоснованно жалуются жильцы.

Закрытая система позволяет решить эти проблемы. В этом случае теплоноситель из котельной идет только в батареи. В краны подается вода из системы холодного водоснабжения, которая перед этим подогревается в теплообменнике и остается чистой.

Программа рассчитана на пять лет. За это время на закрытую систему теплоснабжения в Мурманске планируется перевести 471 дом, сообщил вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин. При этом в домах устанавливаются новые теплопункты с автоматикой, которая позволяет оператору видеть в режиме онлайн все, что происходит в системе: отклонения в подаче ресурса, отклонения температурного графика - и оперативно регулировать параметры. В 2022 году новые теплопункты получат уже 108 домов.