В Петербурге начали оформлять новые льготные парковочные разрешения

Для этого необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг. Парковочное разрешение жителя можно получить на год, два или три. Ежегодная плата составляет 1800 рублей.
Оформить разрешение и парковаться бесплатно могут владельцы электромобилей, многодетные семьи, а также собственники жилых помещений, дома которых попадают в действие зоны платной парковки: участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда".
Десять процентов парковочных мест на каждой улице в платной зоне предназначены для бесплатного размещения автомобилей инвалидов.
Подробности о новой зоне платной парковки:
- на сайте комитета по транспорту;
- на сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга;
- в круглосуточном контактном центре (812) 417-50-00.