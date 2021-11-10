В Петербурге начали оформлять новые льготные парковочные разрешения

С 1 декабря зона платной парковки в Санкт-Петербурге увеличится на 71 улицу и займет большую часть Центрального района. Подготовительные работы вышли на финальную стадию. Власти города объявили о начале оформления льготных парковочных разрешений.

Для этого необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг. Парковочное разрешение жителя можно получить на год, два или три. Ежегодная плата составляет 1800 рублей.

Оформить разрешение и парковаться бесплатно могут владельцы электромобилей, многодетные семьи, а также собственники жилых помещений, дома которых попадают в действие зоны платной парковки: участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Десять процентов парковочных мест на каждой улице в платной зоне предназначены для бесплатного размещения автомобилей инвалидов.

На заметку

Подробности о новой зоне платной парковки:

- на сайте комитета по транспорту;

- на сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга;

- в круглосуточном контактном центре (812) 417-50-00.