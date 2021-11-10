В Петербурге непривитых от коронавируса разрешили отстранять от работы

Отсутствие прививки от коронавирусной инфекции может стать причиной отстранения от работы. С 15 ноября руководители петербургских предприятий и организаций получат право отправлять сотрудников, не имеющих медотвода и не согласных на вакцинацию, в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы.

Основанием для принятия подобного решения является постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Натальи Башкетовой, которое обязует обеспечить обязательную вакцинацию не менее 80 процентов сотрудников предприятий в сферах, непосредственно связанных с обслуживанием населения и близкими контактами посторонних людей. Отдельным пунктом выделены государственные и муниципальные служащие, городские чиновники всех рангов и сотрудники организаций, подведомственных органам государственной власти. Все они должны получить до 15 ноября хотя бы первый компонент антиковидной вакцины, до 15 декабря - второй.

Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, столь жесткие условия обусловлены Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года N 66, которое вносит коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

- В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона N 52-ФЗ граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, - специально разъяснили в Роспотребнадзоре.

Как уточнила в свою очередь заместитель главы Государственной инспекции труда в Петербурге Марина Андреева, работодателям необходимо информировать работников о возможности отстранения на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона 157, а также абзаца 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса.

- Если до 16 ноября первую вакцинацию работники не проходят, то у работодателя есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы, - уточнила она.

Постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга не содержит указаний на то, какие штрафные санкции могут применяться в случае, если требование об обязательной вакцинации не будет выполнено. А между тем они довольно серьезны. В соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" юридическим лицам может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. На такой же срок могут приостановить деятельность ИП. Сумма штрафа здесь меньше, до 150 тысяч рублей, однако в период противоэпидемических ограничений, когда бизнес и так нестабилен, тоже весьма существенна.

Многие городские предприятия уже не стали дожидаться проверок

Многие городские предприятия и организации не стали дожидаться контрольного срока и проверок Роспотребнадзора. Одна из крупных торговых сетей даже организовала на своей территории постоянно действующий прививочный пункт для сотрудников, а параллельно начала собирать данные о вакцинированных и переболевших.

Мнения работников по данному вопросу сильно различаются в зависимости от общего отношения к вакцинации. С одной стороны, в момент подписания трудового договора в нем не было требования о вакцинации, напоминают одни. С другой стороны, возражают им, "мир жесток".