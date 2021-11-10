В Петербурге открылся первый госцентр сопровождаемого проживания инвалидов

Научить молодых людей с особенностями здоровья необходимым в быту и в социуме навыкам, помочь им стать самостоятельными призван открывшийся в Петербурге первый государственный Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями. Центр является подразделением психоневрологического интерната (ПНИ) N 10 имени В.Г. Горденчука, но расположен на отдельной площадке.

Центр занимает трехэтажное здание на территории в два с половиной гектара (ранее здесь был детский инфекционный стационар, но затем больничное хозяйство было передано ПНИ). Большой зеленый участок - это огромный плюс. Подопечные смогут выращивать здесь цветы, овощи, в том числе в парниках. Как показывает опыт ПНИ, люди с ментальными нарушениями очень любят садоводство и огородничество, бдительно следят за "своей грядкой", не забывают поливать растения и очень радуются, когда соберут нехитрый урожай - от салата до огурцов, картошки и огромных тыкв. Понятно, что сейчас наступили холода и не до посадок. Но уже весной здесь появятся клумбы и грядки. В небольшом отдельном здании откроется своя прачечная, где ребята смогут научиться стирать и гладить.

В центр заселили 50 человек в возрасте от 18 лет. Но здесь не увидишь привычных больничных палат. Комнаты-студии (с отдельным санитарным блоком) рассчитаны в основном на одного-двоих подопечных. Очень уютно. Хотя центр только что открылся, буквально за несколько дней ребята успели его обжить, и каждый внес что-то свое в обустройство жилья. Кому-то предстоит здесь прожить полгода, а кому-то два года (сроки зависят от индивидуальных особенностей молодого человека и его готовности к самообслуживанию). Сюда принимают как ребят, постоянно проживающих в семьях (и они на выходные могут уходить домой), так и выпускников детдомов.

- Только индивидуальный подход. Главная цель - чтобы дети из семей не были бы обузой, а наоборот, принимали бы участие в жизни семьи, не только могли сами себя обслуживать, но и помогали бы родителям и, конечно, по возможности были бы трудоустроены. Все это очень важно. Мы все понимаем: родители не вечны, и если ребенок неприспособлен к жизни, то по уходе мамы с папой он не в состоянии жить один, и очень часто такие уже "взрослые дети" вынужденно переводятся в интернаты, хотя у них и есть хорошее жилье. Что же касается ребят из детдомов, то после нахождения в Центре сопровождаемого проживания, если юноша или девушка будут адаптированы к самостоятельной жизни, они смогут претендовать на получение отдельного жилья - как и другие воспитанники детдомов, не имеющие ментальных нарушений, - подчеркнул Иван Веревкин , директор ПНИ N 10.

Что касается социально-бытовой адаптации, то под казенным названием скрывается освоение тех многочисленных навыков, которые мы получаем в семьях автоматически. Конечно, это прежде всего уход за самим собой. Далее - множество разных отнюдь не мелочей: от умения зашить дырку на рубашке до навыков обращения с деньгами, правильного выбора товаров в магазинах и расшифровке коммунальных платежей (в которых, будем честны, и здоровый не всегда разберется). Соответственно, обучают, как поступать в житейских ситуациях типа: "Если потек унитаз, что делать и куда звонить?" Учат ориентироваться в городе, пользоваться общественным транспортом, сдавать вещи в химчистку и прочее. А желающие учиться в школе могут пройти программу, подписан договор с одной из школ города.

Подопечные уже осваивают отлично оборудованную кухню-столовую. Под присмотром специалиста не только готовят щи да салаты, но и учатся этикету, тому, как правильно украшать стол перед приходом гостей. А одно из популярных блюд здесь - канапе с разнообразными составляющими.

В центре делают все возможное для решения одной из главных проблем петербуржцев с ограниченными возможностями - проблему трудоустройства. Причем как в самом ПНИ, так и в открытой сети. Наиболее востребованы уборщики, подсобные рабочие, мойщицы посуды, санитарки. Но кто-то трудится на автомойке, шиномонтаже, обувном производстве. Понятно, что зарплаты небольшие, но не всегда. Специалисты ПНИ обязательно сопровождают подопечного не только при процессе оформления документов, но и далее. Ну а некоторые ребята трудятся в мастерских самого ПНИ.

Главная цель проекта - чтобы дети из семей не были бы обузой

Кстати, опыт показывает: человеку с ментальными проблемами гораздо легче освоить несложные манипуляции на работе и выполнять их четко, нежели кажущиеся нам элементарными бытовые навыки.

Как оценивают новый формат сами проживающие?

- Нам нравится. Здесь больше свободы, чем дома. Здесь общение, и стараемся сделать все своими руками, - уверяют сестры Янина и Ксения.

- На выходных планирую пойти с мамой в магазин за покупками. Причем выбирать продукты буду я. Меня здесь научили, хочу порадовать маму, - говорит Алексей.

Родители ребят сразу же оценили возможности, которые дает их детям проживание в центре.

- Мой сын здесь совсем недолго, но на минувших выходных он дома сам нашел тряпку и начал мыть пол. Я была приятно удивлена, такого не было никогда. Наверное, мы, взрослые, сами виноваты, окружая больного ребенка гиперопекой, не давая ему самостоятельности. Новый центр - действительно уникальная возможность адаптации ребят к жизни, - отметила Ирина Сергеевна, мать одного из воспитанников.

Я спросила ребят, что бы еще они хотели? Дружно ответили: стол для настольного тенниса. Руководство интерната заверило, что стол будет.

Мнение

Елена Фидрикова, временно исполняющая обязанности председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

- Центр сопровождаемого проживания впервые открылся в государственном учреждении. Но был уникальный опыт домов сопровождаемого проживания, созданных по инициативе Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ". Надеемся, что форма сопровождаемого проживания будет развиваться, потому что главная идея - улучшение качества жизни наших граждан, имеющих особенности здоровья. Помогая им, мы помогаем и их семьям. Чтобы человек, пройдя через такой центр, был максимально самостоятельным и адаптирован к жизни в социуме.