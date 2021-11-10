В Петербурге воплотят в жизнь 14 народных инициатив

В Санкт-Петербурге назвали три инициативы-победителя проекта "Твой бюджет", которые будут реализованы за счет городского бюджета. Проект хорош тем, что позволяет воплотить в жизнь идеи горожан, а не чиновников. Традиционно наибольшее количество предложений петербуржцев касается обустройства общественных пространств, спортивных и детских площадок. Но в этом году результаты голосования (в нем приняли участие больше 20 тысяч человек) удивили.

Спасти Смоленку

Лидер голосования (5181 голос) - проект "Создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы". Его авторы ничего не планируют возводить. Напротив - хотят уберечь берега рек, которые чудом остались незастроенными, и создать почти в центре мегаполиса особо охраняемую природную территорию. Среди предложений о спортплощадках, памятниках, всевозможных благоустройствах садов и скверов в "Твоем бюджете" впервые появилась инициатива про природу в городе. И она победила.

- В районе берега реки Смоленки и Малой Невы сохранились не закатанные в бетон участки берега. Это большая редкость и ценность для города. Которую, к сожалению, скоро убьют, если ничего не предпринять. Единственный способ сейчас спасти естественную среду - это создать особо охраняемую природную территорию вдоль берегов Смоленки. А для этого необходимо исследовать и описать ландшафт, флору, включая деревья, кустарник, травы, мхи и лишайники, а также фауну, включая насекомых, птиц, млекопитающих и рыб, - объясняет автор идеи Мария Тиника. - Какая польза для нас с вами? Вся эта база данных растительности будет сделана на базе геоинформационных систем и открыта для жителей. Вы сможете зайти на карту и посмотреть, что за деревья здесь растут, где обитают какие птицы, а где - бобры, какая рыба водится и сколько видов пчел присутствует. Благополучателями в данном случае будут не только люди, но и все существа, живущие и растущие вдоль берегов. И, конечно, жители окружающих реку домов - их здесь около 50 тысяч человек.

Заявленная стоимость проекта относительно невелика - 2,5 миллиона рублей.

Актовый зал. Он же концертный

На втором месте - "Реконструкция актового зала школы № 51 как площадки для фестивального движения" (4879 голосов). Несмотря на то что речь идет об одном зале одной школы, авторы инициативы утверждают, что реализация этого проекта принесет пользу не только ученикам.

- Школа № 51 на Чкаловском проспекте уже много лет является центром фестивальных событий, однако устаревшее оборудование актового зала не позволяет ей выйти на более престижный уровень проведения мероприятий, - говорит автор предложения Елена Сочивко. - Реализация инициативы позволит школе закупить технику для проведения праздников не только в новом концертном зале, но и на четырех площадках у школы. Таким образом посещаемость мероприятий может достигнуть 1000 человек. Станет возможна работа благотворительной ярмарки и театра волонтеров "Сердце открой", которые работают с онкобольными детьми. Расширится тематика пеших маршрутов по Петроградской стороне. На территории школы уже запланированы театральные и краеведческие фестивали, открытые слеты волонтеров, форумы дополнительного образования, чемпионат по шахматам, встречи со знаменитыми жителями Петроградской стороны и другие мероприятия. Актовый зал школы может стать современной концертной площадкой, точкой притяжения местных жителей, площадкой для творческих вечеров, благотворительных акций.

Закупка всего необходимого - от штор и кресел до звукового оборудования и системы управления светом - оценивается в шесть миллионов рублей.

Таким хотят видеть свой актовый зал сотрудники школы № 51. Фото: Архив проекта "Твой бюджет"

Сквер на месте пустыря

Третья, и самая масштабная, инициатива, победившая в голосовании, - "Благоустройство участка и создание "Охта сквера" (4705 голосов). Предполагается облагородить участок в Красногвардейском районе - возле домов на Бокситогорской улице, 33, и улице Лагоды, 6.

- Этот участок находится в плохом состоянии: грязь, мусор, заболоченность, свалки. Раньше это не было проблемой, потому что вокруг были промышленные зоны. Но район меняется - в непосредственной близости от участка построен и заселяется ЖК "Охта Хаус", жители которого испытывают потребность в благоустроенных зеленых зонах, - рассказывает автор инициативы Дмитрий Фоменко. - На этом участке можно создать место для отдыха горожан: восстановить газон, проложить дорожки, установить освещение. Надо расчистить территорию от мусора, убрать погибшие деревья и кустарники, сохранив все здоровые, сделать пешеходные дорожки и освещение, установить скамейки, провести озеленение. Местные жители получат место для прогулок и отдыха, дорога от остановки до дома станет безопасной, а имидж территории изменится с "заброшенного" на "комфортный".

Стоимость проекта - 14,3 миллиона рублей.

Неприглядную территорию предлагают превратить в "Охта сквер". Фото: Архив проекта "Твой бюджет"

Кстати

Ранее прошли районные голосования проекта "Твой бюджет". Комиссии выбрали 11 проектов, которые также будут реализованы за счет городской казны.

В Василеостровском районе будет благоустроен бульвар Большого проспекта. Здесь высадят многолетники и подлечат старые деревья, а самым старым присвоят статус памятника природы.

В гимназии N 642 обустроят кабинет ОБЖ с тренажерами виртуальной реальности, которые будут моделировать различные экстремальные ситуации.

Новое молодежное пространство появится в Колпинском районе. Заявленные планы впечатляют: коворкинг-зона, многофункциональный зал, творческие мастерские, медиастудия и даже "TikTok-хаус".

В Красногвардейском районе оборудуют зеленую зону и новую пешеходную дорожку к остановкам общественного транспорта на шоссе Революции. Кроме того, в школах начнут внедрять организацию раздельного сбора отходов.

Обе инициативы, победившие в Невском районе, касаются детских садов: "Экологическое воспитание" - в детском саду N 43, "Дренаж и озеленение территории" - в детском саду N 115.

Во Фрунзенском районе сделали акцент на спорт. На Будапештской улице, 29, корпус 4, будет реконструирована хоккейная коробка. Получится многофункциональная спортивная площадка всесезонного использования. А при школе N 312 будет обустроено общественное пространство .Авто-велогородок Зебра".

Интересный проект реализуют в Петроградском районе - "Центр ремесел". На базе школы N 25 будут созданы трудовые мастерские для молодых людей с инвалидностью. Определены и направления: гончарное дело, мыловарение, роспись по ткани, валяние из шерсти, картонажно-переплетные работы.

Также здесь появится "карманный" парк - возле дома 20 на Большой Разночинной улице. "Карманный" - потому что маленький. Но для Петроградской стороны, где зеленых зон очень мало, важен каждый скверик.

Справка "РГ"

"Твой бюджет" - проект, который дает возможность жителям Санкт-Петербурга распределить часть бюджетных средств в своем районе на те объекты, инициативы и направления, которые они считают приоритетными. Предложить свою инициативу могут все совершеннолетние петербуржцы, имеющие гражданство РФ (прописка в городе или конкретном районе не важны).

В рамках этого проекта сделано уже очень много: благоустройство скверов и общественных территорий, создание креативных пространств, велодорожек, велопарковок, инклюзивных детских площадок, пункта обогрева и душевой для бездомных.

Заявки на участие в проекте "Твой бюджет" принимаются в течение месяца в начале каждого года на сайте.

В этом году с учетом голосований по районам в проекте "Твой бюджет" победили 14 инициатив петербуржцев. Их реализация начнется в 2022 году. Из городского бюджета на эти цели в общей сложности выделено 120 миллионов рублей.