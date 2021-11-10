В Петербурге воплотят в жизнь 14 народных инициатив

Новости

Беларусь усилила ПВО на границе в западном и северо-западном направлении 14:59
Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов 14:50
Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным 14:45
Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум 14:41
Матвиенко не исключила ужесточения мер против COVID-19 14:41
Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг 14:40
Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны 14:32
Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам" 14:18
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль 14:16
Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам 13:59
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами 13:57
Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ 13:57
Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 13:37
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 13:30
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
Сенаторы одобрили закон о выплатах работавшим во время учебы детям-сиротам 13:28
Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 14:27
Рубрика: Власть

В Петербурге воплотят в жизнь 14 народных инициатив

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 255(8606)
В Санкт-Петербурге назвали три инициативы-победителя проекта "Твой бюджет", которые будут реализованы за счет городского бюджета. Проект хорош тем, что позволяет воплотить в жизнь идеи горожан, а не чиновников. Традиционно наибольшее количество предложений петербуржцев касается обустройства общественных пространств, спортивных и детских площадок. Но в этом году результаты голосования (в нем приняли участие больше 20 тысяч человек) удивили.
"Живая" речка Смоленка в черте мегаполиса - это чудо. Фото: Архив проекта "Твой бюджет" "Живая" речка Смоленка в черте мегаполиса - это чудо. Фото: Архив проекта "Твой бюджет"
"Живая" речка Смоленка в черте мегаполиса - это чудо. Фото: Архив проекта "Твой бюджет"

Спасти Смоленку

Лидер голосования (5181 голос) - проект "Создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы". Его авторы ничего не планируют возводить. Напротив - хотят уберечь берега рек, которые чудом остались незастроенными, и создать почти в центре мегаполиса особо охраняемую природную территорию. Среди предложений о спортплощадках, памятниках, всевозможных благоустройствах садов и скверов в "Твоем бюджете" впервые появилась инициатива про природу в городе. И она победила.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как выглядят дворы, концепцию благоустройства которых предложили москвичи

- В районе берега реки Смоленки и Малой Невы сохранились не закатанные в бетон участки берега. Это большая редкость и ценность для города. Которую, к сожалению, скоро убьют, если ничего не предпринять. Единственный способ сейчас спасти естественную среду - это создать особо охраняемую природную территорию вдоль берегов Смоленки. А для этого необходимо исследовать и описать ландшафт, флору, включая деревья, кустарник, травы, мхи и лишайники, а также фауну, включая насекомых, птиц, млекопитающих и рыб, - объясняет автор идеи Мария Тиника. - Какая польза для нас с вами? Вся эта база данных растительности будет сделана на базе геоинформационных систем и открыта для жителей. Вы сможете зайти на карту и посмотреть, что за деревья здесь растут, где обитают какие птицы, а где - бобры, какая рыба водится и сколько видов пчел присутствует. Благополучателями в данном случае будут не только люди, но и все существа, живущие и растущие вдоль берегов. И, конечно, жители окружающих реку домов - их здесь около 50 тысяч человек.

Заявленная стоимость проекта относительно невелика - 2,5 миллиона рублей.

Актовый зал. Он же концертный

На втором месте - "Реконструкция актового зала школы № 51 как площадки для фестивального движения" (4879 голосов). Несмотря на то что речь идет об одном зале одной школы, авторы инициативы утверждают, что реализация этого проекта принесет пользу не только ученикам.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы

- Школа № 51 на Чкаловском проспекте уже много лет является центром фестивальных событий, однако устаревшее оборудование актового зала не позволяет ей выйти на более престижный уровень проведения мероприятий, - говорит автор предложения Елена Сочивко. - Реализация инициативы позволит школе закупить технику для проведения праздников не только в новом концертном зале, но и на четырех площадках у школы. Таким образом посещаемость мероприятий может достигнуть 1000 человек. Станет возможна работа благотворительной ярмарки и театра волонтеров "Сердце открой", которые работают с онкобольными детьми. Расширится тематика пеших маршрутов по Петроградской стороне. На территории школы уже запланированы театральные и краеведческие фестивали, открытые слеты волонтеров, форумы дополнительного образования, чемпионат по шахматам, встречи со знаменитыми жителями Петроградской стороны и другие мероприятия. Актовый зал школы может стать современной концертной площадкой, точкой притяжения местных жителей, площадкой для творческих вечеров, благотворительных акций.

Закупка всего необходимого - от штор и кресел до звукового оборудования и системы управления светом - оценивается в шесть миллионов рублей.

Таким хотят видеть свой актовый зал сотрудники школы № 51. Фото: Архив проекта "Твой бюджет"

Сквер на месте пустыря

Третья, и самая масштабная, инициатива, победившая в голосовании, - "Благоустройство участка и создание "Охта сквера" (4705 голосов). Предполагается облагородить участок в Красногвардейском районе - возле домов на Бокситогорской улице, 33, и улице Лагоды, 6.

- Этот участок находится в плохом состоянии: грязь, мусор, заболоченность, свалки. Раньше это не было проблемой, потому что вокруг были промышленные зоны. Но район меняется - в непосредственной близости от участка построен и заселяется ЖК "Охта Хаус", жители которого испытывают потребность в благоустроенных зеленых зонах, - рассказывает автор инициативы Дмитрий Фоменко. - На этом участке можно создать место для отдыха горожан: восстановить газон, проложить дорожки, установить освещение. Надо расчистить территорию от мусора, убрать погибшие деревья и кустарники, сохранив все здоровые, сделать пешеходные дорожки и освещение, установить скамейки, провести озеленение. Местные жители получат место для прогулок и отдыха, дорога от остановки до дома станет безопасной, а имидж территории изменится с "заброшенного" на "комфортный".

Стоимость проекта - 14,3 миллиона рублей.

Неприглядную территорию предлагают превратить в "Охта сквер". Фото: Архив проекта "Твой бюджет"
Кстати

Ранее прошли районные голосования проекта "Твой бюджет". Комиссии выбрали 11 проектов, которые также будут реализованы за счет городской казны.

В Василеостровском районе будет благоустроен бульвар Большого проспекта. Здесь высадят многолетники и подлечат старые деревья, а самым старым присвоят статус памятника природы.

В гимназии N 642 обустроят кабинет ОБЖ с тренажерами виртуальной реальности, которые будут моделировать различные экстремальные ситуации.

Фото: iStock
Стало известно, когда отреставрируют "Медного всадника"

Новое молодежное пространство появится в Колпинском районе. Заявленные планы впечатляют: коворкинг-зона, многофункциональный зал, творческие мастерские, медиастудия и даже "TikTok-хаус".

В Красногвардейском районе оборудуют зеленую зону и новую пешеходную дорожку к остановкам общественного транспорта на шоссе Революции. Кроме того, в школах начнут внедрять организацию раздельного сбора отходов.

Обе инициативы, победившие в Невском районе, касаются детских садов: "Экологическое воспитание" - в детском саду N 43, "Дренаж и озеленение территории" - в детском саду N 115.

Во Фрунзенском районе сделали акцент на спорт. На Будапештской улице, 29, корпус 4, будет реконструирована хоккейная коробка. Получится многофункциональная спортивная площадка всесезонного использования. А при школе N 312 будет обустроено общественное пространство .Авто-велогородок Зебра".

Интересный проект реализуют в Петроградском районе - "Центр ремесел". На базе школы N 25 будут созданы трудовые мастерские для молодых людей с инвалидностью. Определены и направления: гончарное дело, мыловарение, роспись по ткани, валяние из шерсти, картонажно-переплетные работы.

Также здесь появится "карманный" парк - возле дома 20 на Большой Разночинной улице. "Карманный" - потому что маленький. Но для Петроградской стороны, где зеленых зон очень мало, важен каждый скверик.

Справка "РГ"

"Твой бюджет" - проект, который дает возможность жителям Санкт-Петербурга распределить часть бюджетных средств в своем районе на те объекты, инициативы и направления, которые они считают приоритетными. Предложить свою инициативу могут все совершеннолетние петербуржцы, имеющие гражданство РФ (прописка в городе или конкретном районе не важны).

В рамках этого проекта сделано уже очень много: благоустройство скверов и общественных территорий, создание креативных пространств, велодорожек, велопарковок, инклюзивных детских площадок, пункта обогрева и душевой для бездомных.

Заявки на участие в проекте "Твой бюджет" принимаются в течение месяца в начале каждого года на сайте.

В этом году с учетом голосований по районам в проекте "Твой бюджет" победили 14 инициатив петербуржцев. Их реализация начнется в 2022 году. Из городского бюджета на эти цели в общей сложности выделено 120 миллионов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства