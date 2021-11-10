В Петербурге за три года расселят все коммунальные квартиры

В Санкт-Петербурге за три года расселят все коммунальные квартиры, жители которых согласны на переезд.

Как сообщают в Смольном, проектом городского бюджета на 2022-2024 годы на расселение коммунальных квартир предусмотрено 9,6 миллиарда рублей. Эти средства позволят расселить 5146 "согласных" коммунальных квартир. Таким образом государственная поддержка позволит улучшить жилищные условия более семи тысяч очередников.

В целом, согласно проекту бюджета, расходы городской казны в предстоящие три года составят более трех триллионов рублей. При этом значительно увеличивается финансирование мероприятий в сфере жилищной политики.

Кроме расселения коммуналок, планируется уделить внимание приобретению жилья детям-сиротам - на эти цели направят 13,6 миллиарда рублей. Около 22 миллиардов выделят на социальные выплаты многодетным семьям (более 4,6 тысячи семей) и семьям с детьми-инвалидами (360 семей).

- По предварительным расчетам, эти средства позволят уже в 2022 году ликвидировать очередь по указанным категориям и перейти на оказание содействия, что называется, "год в год", - отмечают в жилищном комитете.

Справка "РГ"

Целевая программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" реализуется с января 2008 года. На сегодняшний день расселено 52 628 коммунальных квартир, улучшены жилищные условия более 122 тысяч семей.