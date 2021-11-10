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10.11.2021 14:10
Рубрика: Власть

В Петербурге за три года расселят все коммунальные квартиры

Текст: Людмила Гализова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 255(8606)
В Санкт-Петербурге за три года расселят все коммунальные квартиры, жители которых согласны на переезд.

Как сообщают в Смольном, проектом городского бюджета на 2022-2024 годы на расселение коммунальных квартир предусмотрено 9,6 миллиарда рублей. Эти средства позволят расселить 5146 "согласных" коммунальных квартир. Таким образом государственная поддержка позволит улучшить жилищные условия более семи тысяч очередников.

Фото: iStock
В Петербурге обесценились комнаты в коммуналках

В целом, согласно проекту бюджета, расходы городской казны в предстоящие три года составят более трех триллионов рублей. При этом значительно увеличивается финансирование мероприятий в сфере жилищной политики.

Кроме расселения коммуналок, планируется уделить внимание приобретению жилья детям-сиротам - на эти цели направят 13,6 миллиарда рублей. Около 22 миллиардов выделят на социальные выплаты многодетным семьям (более 4,6 тысячи семей) и семьям с детьми-инвалидами (360 семей).

- По предварительным расчетам, эти средства позволят уже в 2022 году ликвидировать очередь по указанным категориям и перейти на оказание содействия, что называется, "год в год", - отмечают в жилищном комитете.

Справка "РГ"

Целевая программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" реализуется с января 2008 года. На сегодняшний день расселено 52 628 коммунальных квартир, улучшены жилищные условия более 122 тысяч семей.

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