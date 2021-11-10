В Петербурге задержан курьер ресторана, устроивший стрельбу

В Северной столице полицейскими задержан двадцатилетний молодой человек, стрелявший из автомашины "ВАЗ", двигающейся по Невскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне. В полицию Центрального района поступило сообщение о стрельбе из автомашины "ВАЗ" зеленого цвета. Уже через 20 минут автомобиль был заблокирован полицейскими. Водитель, 20-летний молодой человек, работающий курьером в ресторане, признался, что действительно стрелял из пистолета в воздух из травматического пистолета. Оружие было изъято. Выяснилось, что данный пистолет был похищен на территории Казахстана еще в апреле этого года. Кроме водителя в машине на момент совершения правонарушения находились двое молодых людей.

Все трое были доставлены в отделение полиции. Во время следственных действий выяснилось, что курьер ресторана - фигурант уголовного дела о нанесении побоев. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".