В Петербурге зафиксирован рекорд по вакцинации от COVID-19

26 тысяч 722 человека привились от коронавирусной инфекции за сутки в Санкт-Петербурге. Тем самым побит предыдущий рекорд по ежедневной прививаемости. В конце октября он оставлял 26103, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Как отметил Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга, в день город готов вакцинировать до 35-40 тысяч людей. Мощностей хватает. Развернуто 177 пунктов вакцинации, закончили цикл вакцинации почти 2 миллиона граждан. Самой вакцины в Петербурге более чем достаточно: запас составляет более 600 тысяч доз.

Пациентов с коронавирусом принимают 15 городских и три федеральных стационара. Сейчас в них находится на лечении с COVID-19 и пневмониями почти восемь тысяч пациентов (из них во временном госпитале "Ленэкспо" - почти 400). Из этих восьми тысяч подключены к ИВЛ почти 400 пациентов. Ежедневно заболевает коронавирусом 2500-2900 и более человек.

По числу заболевших Петербург занимает второе место в РФ (первое - Москва). Всего выявлено почти 750 тысяч заболевших.