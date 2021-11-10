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10.11.2021 15:36

В Петербурге запретили использовать воздуходувы для уборки дворов

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 254(8605)
В Северной столице больше не будут применять воздуходувные устройства для уборки опавшей листвы на придомовых территориях. Городской жилищный комитет сообщил администрациям районов, что этот способ борьбы с последствиями листопада во дворах отныне запрещен. Причина - многочисленные жалобы петербуржцев на шум и пыль от воздуходувов.

Кроме того, эту технику нельзя будет использовать на территориях с усовершенствованным покрытием - например, на детских площадках. Но ее по-прежнему можно применять для уборки газонов вдали от многоквартирных домов. Однако есть ограничения: работу надо начинать не ранее 10.00 в будние дни и полудня по выходным и праздникам. При этом необходимо соблюдать санитарные правила и нормы по уровню шума и содержанию в воздухе загрязняющих веществ. За нарушения предусмотрена административная ответственность, напомнили в жилищном комитете.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Против масштабного использования "воздуходувок" в городе давно выступали экологические общественные движения. Некоторые активисты даже обращались по этому поводу в суд, но безрезультатно. В частности, они ссылались на то, что эти устройства на 40 процентов и более превышают допустимый уровень шума. К тому же вместе с листьями в воздух поднимается пыль, а правила благоустройства разрешают убирать городскую территорию только теми способами, которые не допускают запыленности.

Возникают вопросы и к конкретным воздуходувам, которые чаще всего используются для осенней уборки в Петербурге. В инструкции по их эксплуатации указано, что эта техника предназначена для работы в садах, на стадионах, автостоянках, подъездных путях, а также для продувки охотничьих троп в лесах. И ни слова - о применении в жилых районах, отмечают активисты.

Выяснилось, что эти устройства на 40 процентов и более превышают допустимый уровень шума

В соцсетях многие петербуржцы одобряют запрет воздуходувов на придомовых территориях. Но часть из них сетует, что с его появлением ничего не изменилось - шумные устройства продолжают работать прямо под окнами. Рабочие на замечания отвечают: "Нам сказано - мы делаем". Контроль за соблюдением запрета возложен на администрации районов, они же должны были довести информацию о нововведении до организаций, которые занимаются уборкой придомовых территорий. Но, видимо, не все это сделали.

Кроме того, не всем понятна формулировка "вдали от многоквартирных домов" - некоторые горожане считают ее слишком расплывчатой.

Фото: РИА Новости
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"Возле нашего дома находится школа. На ее территории ..дуют.. сутками напролет - голова уже болит. Принимая решение о запрете, этот момент явно не учли. Что значит ..вдали..? А если воздуходувы работают совсем рядом, но уже не на придомовой территории?" - задается вопросом жительница Петербурга Анна.

В письме жилищного комитета уточняется, что к придомовой территории относится земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также другими объектами, предназначенными для его обслуживания и эксплуатации. За его пределами пользоваться воздуходувами по-прежнему разрешено. А, как замечают горожане, в большинстве дворов этот участок заканчивается уже в пяти метрах от парадных.

Но у воздуходувов есть и защитники. Они отмечают, что эти устройства подходят для щадящей уборки тех же газонов. Поэтому совсем отказаться от шумной техники в городах, как призывают некоторые активисты, не получится.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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