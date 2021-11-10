В Адыгее депутата задержали по обвинению в мошенничестве

Депутата Совета-Хасэ Адыгеи (аналог региональной думы) задержали по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике, депутат воспользовался своим служебным положением, чтобы получить деньги за невыполненную работу своей строительной фирмы.

Компания, директором которой является обвиняемый, по муниципальному контракту ремонтировала фасад одного из городских зданий. Депутат умышленно принес ответственному за проведение работ чиновнику акт о приемке за сентябрь-декабрь 2020 года. В документ он внес ложные сведения на сумму более 1,5 миллионов рублей. Обвиняемый указал среди выполненных работ установку вентфасадов, которая на самом деле не проводилась.

- Введенный фигурантом в заблуждение контрагент подписал акт о приемке выполненных работ, после чего на расчетный счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, из бюджета были перечислены денежные средства в качестве оплаты, - говорится в сообщении следственного ведомства.

После этого провели экспертизу ремонтируемого здания и выяснилось, что стоимость работ и материалов, которые оказались приписаны, составила больше 429 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Обвиняемый задержан, следователем решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.