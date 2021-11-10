Дело о взятках против сотрудника Ространснадзора Кубани передали в суд

В Краснодарском крае будут судить бывшего начальника отдела Ространснадзора по Кубани и Адыгее, которого обвиняют в двух эпизодах получения взяток в крупном размере. Преступление расследовал первый отдел по особо важным делам регионального СКР. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, обвиняемый сейчас находится под стражей.

По версии следователей, высокопоставленный сотрудник кубанского Ространснадзора предложил двум своим подчиненным дать ему доступ к их банковским картам. Взамен обвиняемый пообещал свое покровительство и скорое продвижение по службе. В результате, он два с половиной года снимал деньги со счетов своих же работников.

- С середины 2018 по декабрь 2020 года начальник отдела путем обналичивания банковских карт подчиненных незаконно получил более 1 миллиона 132 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Обвинительное заключение против мужчины уже утвердили в прокуратуре Западного административного округа Краснодара. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудниками управления ФСБ по краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и ждет суда. По части 5 статьи 290 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.