ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу СБУ

Федеральная служба безопасности РФ пресекла шпионскую деятельность жителя Ялты, который подозревается в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчина в период с 2017 по 2018 год осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих гостайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности. Предполагается, что это делалось по заданию украинской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. Ялтинский суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Если вина крымчанина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.