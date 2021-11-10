Глава Адыгеи заявил о необходимости увеличить темпы реализации нацпроектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное совещание Кабинета министров республики, основной темой повестки дня которого стал ход реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм, а также индивидуальной программы развития региона.

Всего в рамках реализации нацпроектов в этом году в республике намечено построить или капитально отремонтировать 19 объектов. На 10 из них работы близятся к завершению. Это - капремонт здания Гиагинской ДШИ, домов культуры в поселке Прикубанском Тахтамукайского района и в селе Вольном Кошехабльского района, спорткомплексов в Каменномостском и в поселке Первомайском, строительство узла водозаборного сооружения аула Уляп, а также реконструкция узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс и трех подобных объектов в Адыгейске.

Глава Адыгеи поручил нарастить темпы работ, где есть отставание по срокам. В основном оно связано с ростом цен на стройматериалы. Детально были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов с ясельными группами в Хатукае, Белом, Садовом и в хуторе Тихонов. К концу 2022 года планируется завершение строительства школы на 1100 мест по ул. Михайлова в Майкопе. Также в следующем году намечено возвести ряд спортивных комплексов.

"Многие процессы требуют синхронизации. Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведен до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными", - поставил задачу глава Адыгеи.