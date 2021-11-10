Как жильцы многоэтажки в Азове снизили плату за вывоз мусора в 3 раза

В Азове Ростовской области жильцы девятиэтажного дома доказали в суде, что тариф на вывоз твердых бытовых отходов для их дома сильно завышен, и региональный оператор был вынужден снизить им плату за услугу более чем в три раза.

Товарищество собственников жилья в доме по улице Севастопольской, 81, к мусорной реформе решило подготовиться реально. Активисты дома досконально изучили все документы и предписания на этот счет и нашли возможность платить меньше. Но свое право им пришлось сначала доказать.

С этой целью два года назад ТСЖ установило на фасадах здания шесть видеокамер, из них одна направлена на мусорную площадку. Система видеонаблюдения обошлась товариществу примерно в десять тысяч рублей. Они были взяты из резервного фонда на текущий ремонт дома.

С тех пор камеры работают круглосуточно, фиксируя, сколько отходов попадает в контейнеры. Получается примерно один кубометр ежедневно.

- Мы написали региональному оператору письмо, чтобы нам считали услугу по объему мусорных баков, а не по нормативу, и стали направлять видео в качестве доказательства, а также таблицу, в которую заносили все данные, в том числе сведения о периодичности вывоза отходов, - рассказывает председатель товарищества собственников жилья Роман Юзвяк.

Несмотря на явные доказательства, регоператор не хотел снижать плату жильцам Севастопольской, 81. ТСЖ дважды обращалось в суд. В итоге его доводы сочли убедительными.

ТСЖ дважды обращалось в суд, но в итоге своего добилось

- Признаюсь, при решении вопроса в судебной инстанции нам очень помогли публикации в средствах массовой информации, прежде всего в "Российской газете", и то, что мы выкладывали видео в социальные сети и отправляли его также в областное министерство ЖКХ, - продолжает Юзвяк.

Сейчас азовское ТСЖ платит в месяц за вывоз твердых бытовых отходов всего около 12 тысяч рублей, накапливая примерно 27-30 кубометров, а если бы ему считали по нормативу, установленному региональной службой по тарифам, выходило бы почти 44 тысячи. Получается, что на каждого жильца многоэтажки приходится сумма примерно в 36 рублей, тогда как тариф по городу составляет более 120 рублей с человека.

- После того как были вынесены судебные решения в нашу пользу, мы перестали отправлять видео с контейнерной площадки региональному оператору. Но от греха подальше продолжаем все записывать. Это помогает в новых спорах с поставщиком услуги. Потому что теперь возникла новая проблема: мусор вывозится нерегулярно, зачастую баки забиты до отказа, и он валяется на земле, - сетует председатель ТСЖ.

- Смешно, но подчас доходит до того, что снова специально приглашаем журналистов и предупреждаем об этом директора фирмы-регоператора, и только тогда она дает команду подчиненным вывезти наши отходы, - разводит руками Роман Юзвяк.

Прямая речь

Наталья Генземаер, председатель Азовского городского совета ТСЖ:

- В Ростовской области собираются опять повышать тариф на вывоз мусора, потому что региональные операторы жалуются: мол, вывозят больше, чем рассчитывали. При этом практически не введен раздельный сбор ТКО, как предусматривает этап реформы, и в регионе построен лишь один мусороперерабатывающий завод. Наш и другие дома в Азове доказали через суд, что на самом деле отходов намного меньше, чем предполагает действующий тариф. Это могут доказать и многие другие дома по всей области.