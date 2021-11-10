Крым вышел в лидеры среди регионов РФ по приросту кредитов и депозитов

Жители Республики Крым за январь-сентябрь 2021 года получили в банках 60,8 миллиарда рублей кредитов, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За год розничный кредитный портфель в регионе увеличился на 46 процентов и достиг суммы почти 80 миллиардов рублей. Темпы роста кредитного портфеля населения Республики Крым по-прежнему опережали показатели по стране (22 процента) и Южному федеральному округу (23,5 процента). Об этом сообщила пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления ЦБ РФ.

А вот объем средств, привлеченных банками региона, растет примерно теми же темпами, что и в среднем по стране. По состоянию на 1 октября 2021 года в "копилке" крымчан более 248 миллиардов рублей, что на 14 процентов превышает прошлогодние показатели. При этом в целом в РФ зафиксирован рост объема привлеченных банками ресурсов на 15,6 процента, а в ЮФО - 12,4 процента.

- Положительная динамика в регионе обусловлена главным образом ускорением темпов роста объема привлеченных средств физических лиц, которые за год выросли на 23,1 процента и к 1 октября достигли 138,2 миллиарда рублей, - пояснила управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская. - Республика вышла в лидеры среди регионов ЮФО по темпам роста привлеченных средств населения и превысила этот показатель по стране (8,5 процентов).

Выросли и депозиты юридических лиц, и средства индивидуальных предпринимателей региона - на 33,3 и 46,6 процента соответственно. Положительная динамика связана с постепенным восстановлением экономической активности в регионе, в том числе благодаря успешному туристическому сезону - за девять месяцев Крым принял 8,3 миллионов туристов - и это на четверть больше, чем в доковидном 2019 году.

- Рост розничного кредитования поддерживается высоким спросом населения на жилье в Крыму и действием льготных программ кредитования, - прокомментировала финансовую статистику Ирина Яблучанская. - С начала года кредитные организации региона выдали 16,6 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение объемов привлеченных средств крымчан объясняется восстановлением сберегательной активности граждан и ростом ставок по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.