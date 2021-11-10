Крым вышел в лидеры среди регионов РФ по приросту кредитов и депозитов

Новости

Умерла актриса Амалия Агилар 10:20
Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел 09:57
В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 09:54
В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции 09:36
В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей 09:19
ВДВ России получат специальный вертолет с боевым багги 09:16
Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев 09:13
В Подольске пытались сбыть почти 20 килограммов наркотиков 08:53
Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным 08:38
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 07:25
Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье 05:16
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Крым вышел в лидеры среди регионов РФ по приросту кредитов и депозитов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Жители Республики Крым за январь-сентябрь 2021 года получили в банках 60,8 миллиарда рублей кредитов, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За год розничный кредитный портфель в регионе увеличился на 46 процентов и достиг суммы почти 80 миллиардов рублей. Темпы роста кредитного портфеля населения Республики Крым по-прежнему опережали показатели по стране (22 процента) и Южному федеральному округу (23,5 процента). Об этом сообщила пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления ЦБ РФ.

Фото: ВЦИОМ
Крымчане подали более 150 заявок на ипотеку для ИЖС

А вот объем средств, привлеченных банками региона, растет примерно теми же темпами, что и в среднем по стране. По состоянию на 1 октября 2021 года в "копилке" крымчан более 248 миллиардов рублей, что на 14 процентов превышает прошлогодние показатели. При этом в целом в РФ зафиксирован рост объема привлеченных банками ресурсов на 15,6 процента, а в ЮФО - 12,4 процента.

- Положительная динамика в регионе обусловлена главным образом ускорением темпов роста объема привлеченных средств физических лиц, которые за год выросли на 23,1 процента и к 1 октября достигли 138,2 миллиарда рублей, - пояснила управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская. - Республика вышла в лидеры среди регионов ЮФО по темпам роста привлеченных средств населения и превысила этот показатель по стране (8,5 процентов).

Выросли и депозиты юридических лиц, и средства индивидуальных предпринимателей региона - на 33,3 и 46,6 процента соответственно. Положительная динамика связана с постепенным восстановлением экономической активности в регионе, в том числе благодаря успешному туристическому сезону - за девять месяцев Крым принял 8,3 миллионов туристов - и это на четверть больше, чем в доковидном 2019 году.

- Рост розничного кредитования поддерживается высоким спросом населения на жилье в Крыму и действием льготных программ кредитования, - прокомментировала финансовую статистику Ирина Яблучанская. - С начала года кредитные организации региона выдали 16,6 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение объемов привлеченных средств крымчан объясняется восстановлением сберегательной активности граждан и ростом ставок по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

В регионах Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры