На Кубани от COVID-19 привились 89% работников сферы потребления

Работники магазинов, общепита и сферы услуг, которые напрямую контактируют с населением, продолжают вакцинироваться в Краснодарском крае. За неделю с 3 по 9 ноября в регионе вакцинировались еще 2165 человек. Как сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы и алкогольного регулирования края, всего привыты уже 89 процентов работников.

- Всего за период проведения прививочной кампании в регионе вакцинированы 234 250 работников потребительской сферы, что составляет 89 процентов от общего числа занятых в отрасли, - отметили в департаменте.

Больше всего вакцинированных работников - в сфере бытового обслуживания населения (97 процентов, или 20 915 человек). В сегменте общепита привились 91 процент работников - 41 666 человек, а в розничной торговле 87 процентов, или 171 669 человек.

Сотрудники департамента потребсферы Кубани продолжают устраивать рейды по проверке соблюдения антиковидных мер. К примеру, 9 ноября нарушения нашли в одном из кафе Краснодара - там сотрудники находились без масок. В их отношении составили административные материалы по статье 20.6 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".