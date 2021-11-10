В многоэтажке Симферополя произошел взрыв газа

В Симферополе в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова произошел взрыв газовоздушной смеси, квалифицированный местным ГУ МЧС как "хлопок".

Детонация произошла в квартире на пятом этаже. В результате выбиты стекла на кухне и вынесены рамы на балконе. Однако к пожару взрыв не привел. В ликвидации ЧП участвовали 22 человека и пят единиц техники.

Пострадавших и погибших нет, однако прокуратура РК начала проверку.

- По предварительной информации, причиной происшествия могла стать неосторожность собственника квартиры при использовании газового оборудования, - уточнили в надзорном ведомстве. - Будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте мер, принимавшихся на территории муниципалитета для соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. При установлении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.