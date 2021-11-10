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10.11.2021 15:37
Рубрика: Происшествия

В многоэтажке Симферополя произошел взрыв газа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

В Симферополе в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова произошел взрыв газовоздушной смеси, квалифицированный местным ГУ МЧС как "хлопок".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Детонация произошла в квартире на пятом этаже. В результате выбиты стекла на кухне и вынесены рамы на балконе. Однако к пожару взрыв не привел. В ликвидации ЧП участвовали 22 человека и пят единиц техники.

Пострадавших и погибших нет, однако прокуратура РК начала проверку.

- По предварительной информации, причиной происшествия могла стать неосторожность собственника квартиры при использовании газового оборудования, - уточнили в надзорном ведомстве. - Будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте мер, принимавшихся на территории муниципалитета для соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. При установлении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Взрывы газа в домах

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