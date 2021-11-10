"Русские погосты" Светланы Шипуновой вышли в московском издательстве "Вече"

Светлана Шипунова выросла в Краснодаре. В свое время она была редактором ведущих кубанских газет, потом стала собкором крупного федерального издания, а в последние годы занимается литературным творчеством.

З.А. Пешков и А.М. Горький на острове Капри. Фото: Из книги "Русские погосты. Рассказы о соотечественниках, упокоенных в чужой земле" / Светлана Шишкова-Шипунова

Ее 16-я книга "Русские погосты" только что вышла в московском издательстве "Вече". На этот раз наша землячка представила сборник рассказов о соотечественниках, в разные годы эмигрировавших за границу и нашедших свой последний приют в чужой земле. Ее героями стали казачий поэт, дочь французского генерала и другие, объединенные любовью к России, люди.

Светлана Евгеньевна, как возникла столь необычная тема?

Светлана Шишкова-Шипунова: Этим я обязана своему мужу Алексею Шишкову. Мы с ним много путешествовали и, в какой бы стране ни находились, всегда искали и посещали русские кладбища или, по крайней мере, захоронения русских людей на местных кладбищах. Началось с французского Сент-Женевьев-де-Буа, самого большого русского некрополя за рубежом, который, как мне кажется, посещают все русские туристы. Ну а потом это стало нашей традицией.

В свое время я написала рассказ "Человек из России" - о судьбе похороненного на Сент-Женевьев-де-Буа казачьего поэта Николая Туроверова, автора теперь уже знаменитого стихотворения "Уходили мы из Крыма...". Судьба его замечательна тем, что, прожив более полувека вне Родины (а родился он на Дону, в станице Старочеркасской), Туроверов всю свою жизнь продолжал писать стихи о России, о Доне, о казачестве. В Париже он стал одним из создателей таких организаций, как Казачий союз, музей Атаманского полка, в котором когда-то служил, Общества ревнителей русской военной старины, кружка казаков-литераторов, выпускал альманах...

Мой рассказ о Николае Туроверове ранее уже печатался, но теперь я дополнила его постскриптумом, в котором рассказываю об инициативе донских казаков перенести прах поэта с кладбища Сент-Женевьев-де-Буа на родину, в станицу Старочеркасскую. Пока это не удается сделать, так как возражают оставшиеся в Париже родственники и тот самый Казачий союз. Но земляки поэта, которого они называют "казачьим Есениным", не теряют надежды.

Мне показалась особенно интересной судьба героини рассказа "Дочь французского генерала" Елизаветы Зиновьевны Пешковой. Признаться, я о ней даже не слышала, хотя она, как я узнала из вашей книги, жила среди нас и даже похоронена в Сочи.

В биографии Елизаветы Пешковой много белых пятен. Фото: Из книги "Русские погосты. Рассказы о соотечественниках, упокоенных в чужой земле" / Светлана Шишкова-Шипунова

Светлана Шишкова-Шипунова: О Елизавете Пешковой вообще мало кто знает, как, собственно, и о ее отце - родном брате Якова Михайловича Свердлова, приемном сыне и крестнике Алексея Максимовича Горького, который дал ему свое отчество и фамилию. Зиновий Алексеевич Пешков был литературным секретарем Горького, жил у него на Капри, позже пытал счастья в Америке, Канаде и даже Новой Зеландии, но судьбу его определила Первая мировая война, на которую он ушел добровольцем в составе французского Иностранного легиона. Сражался храбро, потерял в бою под Верденом руку и заслужил звание почетного легионера, после чего окончательно связал свою судьбу с Францией. Дослужился до генерала, был дружен с Де Голлем и упокоен все на том же кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Женат он был на Лидии Бураго, дочери казачьего офицера, эмигранта, осевшего в Италии. Елизавета была его единственной дочерью. Красивая, прекрасно образованная, знавшая несколько европейских языков. Как она оказалась в России? За что была отправлена в ссылку, как ее "занесло" к нам на юг - сначала в одну из кубанских станиц, потом в Сочи, где она и похоронена в 1989 году? Ответы на все эти вопросы читатель найдет в книге. Единственное, чего мне не удалось узнать, - в какой именно кубанской станице она жила в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века. Буду очень благодарна, если кто-то из знавших ее в те годы откликнется. Может быть, тогда и к этому рассказу будет написан свой постскриптум.

Из истории

В лесу святой Женевьевы

В 1927 году в деревне Сент-Женевьев-де-Буа, в 30 км от Парижа, был открыт Русский дом - первый во Франции приют для престарелых эмигрантов.

В том же году рядом с ним, на заброшенном кладбище были похоронены в общей могиле несколько русских эмигрантов. Так началась история Русского некрополя.

И Русский дом, и Русское кладбище обязаны своим устройством двум женщинам - княгине Вере Кирилловне Мещерской, урожденной Струве (1876- 1949 гг.), и одной из воспитанниц открытого ею в Париже пансиона для девушек, богатой американке Дороти Пэйджет (1905-1960 гг.). Последняя в благодарность за полученное ею прекрасное светское воспитание выкупила старинный особняк с часовней и парком на улице Лео-Лагранж в деревне Сент-Женевьев-де-Буа, где и был устроен Русский дом под патронатом кн. Мещерской.

Кладбище Сент-Женевьев-деБуа - самый большой русский некрополь за рубежом. Фото: РИА Новости

Она же заботилась о достойном погребении уходивших в иной мир соотечественников.

После кончины основательницы Русского дома опеку над ним продолжила ее внучка Анастасия Мещерская.

(Из книги С. Шишковой-Шипуновой "Русские погосты")

Знаменитое стихотворение Николая Туроверова

Уходили мы из Крыма...

Фото: wikipedia.org

Уходили мы из Крыма

Среди дыма и огня;

Я с кормы все время мимо

В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая

За высокою кормой,

Все не веря, все не зная,

Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы

Ожидали мы в бою.

Конь мой плыл, теряя силы,

Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо -

Покраснела чуть вода...

Уходящий берег Крыма

Я запомнил навсегда.

Париж, 1940 г.

Эвакуация армии Врангеля из Крыма. Фото: wikipedia.org

Справка "РГ"

Светлана Евгеньевна Шишкова-Шипунова - журналист, писатель, литературный критик, автор полутора десятков книг художественной и документальной прозы. Среди них "Десять правителей Кубани от Медунова до Ткачева", ставшая бестселлером и выдержавшая несколько изданий, и "Дмитрий Хворостовский. Голос и душа", ставшая финалистом национального конкурса "Книга года-2019". С 1994 года живет в Сочи. Книгу "Русские погосты" легче всего найти в книжных интернет-магазинах.