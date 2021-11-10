Новогодние праздники продлятся больше недели. Несмотря на коронавирусные ограничения, многие готовы пройти санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы встретить Новый, 2022 год на морском курорте в Анапе. Здесь можно будет насладиться хорошей погодой и максимально разнообразить программу семейного праздника.

Можно заранее пройти онлайн- регистрацию и выпить свой бокал шампанского прямо на ресепшен в отеле. Фото: Олег Сергеев

Три плюса курорта

Являясь общепризнанной столицей пионерского лета, Анапа интересна и зимой. Не случайно сюда в межсезонье каждый год приезжают отдохнуть и подлечиться 40-50 тысяч туристов. Добраться в самый солнечный город России из столицы и других городов страны можно на автомобиле, самолете или поезде, не тратя много времени на дорожные формальности на самом курорте. Транспортные узлы находятся рядом с самим муниципалитетом.

Обычно под Новый год температура воздуха в Анапе довольно комфортная и позволяет находиться на открытом воздухе хоть целый день. Некоторые смельчаки совершают даже новогодний заплыв в море. Кстати, погоду и обстановку на курорте можно наблюдать в онлайн-режиме по веб-камерам, расположенным в нескольких местах: возле Центрального пляжа, в районе Маяка, в центре города рядом с музеем "Горгиппия" и рядом с морским портом.

Рядом с курортом расположено множество виноделен, а также самые различные природные достопримечательности - от грязевых вулканов до Кипарисового озера и поселка Абрау-Дюрсо. По отличной автостраде можно отправиться и в Крым - хоть на сутки, хоть на неделю, при этом дорога к полуострову через Крымский мост займет лишь полтора-два часа.

А где в самой Анапе ощутить приближающийся праздник и настроиться на каникулы? Первая новогодняя елка "вырастает" у ТРЦ "Красная Площадь" еще в ноябре, приглашая к большому шопингу и закупке подарков для близких. Центральная елка будет установлена по традиции на Театральной площади, где пройдут основные массовые гулянья.

Что касается мест размещения, то в ноябре - декабре работают многие пансионаты и санатории. А на рождественские каникулы отели и санатории открывают возможность раннего бронирования с большими скидками.

Требовательным путешественникам, знающим толк в luxary-отдыхе, город-курорт может предложить несколько отелей уровня "пять звезд" с уникальными программами. Один из них открылся в уходящем году - Great Eight, и, по отзывам туристов, это "честная и большая восьмерка".

Билет в праздничную ночь

Как правило, людям нравится предложение "все включено" - не нужно отдельно беспокоиться о развлечениях, питании или комфорте. Обо всем заранее позаботились за них, и в этом смысл люксового отдыха. Для анапчан и их гостей есть хорошая новость: курорт Miracleon предлагает новогоднюю ночь... в подарок.

Сеть отелей курорта находится в поселке Витязево на первой прибрежной линии. Именно здесь расположен Great Eight - единственный пятизвездочный (ultra all inclusive) - отель в Анапе, торжественно открывшийся в мае нынешнего года.

Здесь можно заранее пройти онлайн-регистрацию и выпить свой бокал шампанского прямо у стойки регистрации. С этого первого бонуса начнется отдых гостей на курорте. Отличительная черта нового отеля - здесь много пространства, света и воздуха. Сервис уже отметили первые посетители. В Great Eight - полный набор развлечений: рестораны, бары, уникальный термальный спа-комплекс с четырьмя крытыми подогреваемыми бассейнами и девять видов бань, питание по системе "шведская линия" и огромный выбор горячительных напитков.

Рядом с городом-курортом находится множество виноделен и природных достопримечательностей

Встречу 2022 года здесь готовят тщательно. Можете быть уверены: вы будете первыми гостями праздника - это первая новогодняя ночь в новом отеле. Хедлайнерами торжества станут кавер-бэнд "Приключения Электроников" с лучшими советскими песнями и Potehin Band с танцевальной программой. Праздник начнется в самом большом и современном концертном зале Анапы - Great Hall первого января и будет продолжаться до седьмого января. Заезд гостей - 30 или 31 декабря.

Новогодняя ночь полна суеты и шума, и она бывает раз в году.

Для самых маленьких гостей отеля предусмотрены ежедневная анимация, и детская комната с воспитателем, и двухуровневый веревочный городок, и универсальная спортивная площадка (мини-футбол, баскетбол, волейбол). Не случайно отель позиционируется как семейный.

Карнавал в городе

У Анапы имеются и свои новогодние ритуалы. В новогоднюю ночь многие горожане стекаются к Театральной площади, где проходит веселое празднество, звучит музыка и работают аниматоры. Также готовятся специальные новогодние программы в отелях и ресторанах - от бала в стиле Людовика XIV до пиратской вечеринки. А третьего - четвертого января гости и местные жители устремляются в путешествия и на экскурсии.

А вот что можно посмотреть в Анапе и ее окрестностях.

• Археологический музей "Горгиппия" - здесь узнаете об истории античного города, бывшего две тысячи лет назад оплотом Боспорского царства. Экспозиция музея насчитывает свыше 50 тысяч экспонатов.

В звездном комплексе гостей ждет уникальный термальный спа-комплекс с четырьмя крытыми подогреваемыми бассейнами и девятью видами бань. Фото: Олег Сергеев

• "Русские ворота" с пушками начала XIX века - подлинный памятник османской военной архитектуры, бывшая неприступная крепость турков.

• Ореховая роща - приятная природная локация у моря, на Высоком берегу.

• Крымский мост. Само по себе впечатляющее сооружение, плюс можно совершить прогулку по Керчи с ее древним храмом VIII века и горой Митридат.

• Абрау-Дюрсо - курортный поселок (расположен недалеко от Новороссийска). Великолепные виды на озеро, живописный ландшафт.

• Святой источник Феодосия Кавказского. В часе езды от Анапы, у поселка Горного Крымского района в живописном ущелье. Только здесь растет плетущийся барвинок. Рядом с источником сейчас стоит часовня.

Цветы для Паралии

В городе-курорте благоустроят проход к морю. Витязевская Паралия - одно из главных оживленных курортных мест Анапы. По мнению главы города Василия Швеца, здесь пока не хватает выходов к морю и благоустроенных зеленых зон. Архитекторы уже подготовили эскизные проекты: предстоит украсить прогулочные территории и установить фонтаны. В новом облике Паралия предстанет перед гостями уже в следующем туристическом сезоне.