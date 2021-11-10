В Астраханской области на 43 процента снизилась подростковая преступность

Количество преступлений, совершаемых подростками в Астраханской области, уменьшилось на 42,7% за последние пять лет. Об этом было заявлено на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Вместе с тем, на встрече было отмечено, что в Астрахани и пяти районах области: Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Наримановском, Черноярском - отмечен рост преступности среди молодежи. Кроме того, выяснилось, что 84% малолетних нарушителей воспитываются в благополучных и обеспеченных семьях. Таким образом, социальный статус семьи не влияет на склонность подростков к совершению преступлений.

- Эта проблема требует постоянного контроля, - заявил Игорь Бабушкин. - Особое внимание следует уделить профилактике и выявлению причин, которые приводят к правонарушениям в молодёжной среде.

Губернатор поручил усилить контроль за привлечением к ответственности родителей или опекунов тех детей, которые находятся на улице одни ночью. Кроме того, он предложил активизировать работу по вовлечению подростков в различные мероприятия.

- Нужно направлять их энергию в мирное русло: фестивали, занятия в центрах "Точка роста", волонтерство, рассмотреть возможность увеличения количества бесплатных спортивных секций, - заявил Игорь Бабушкин.

По мнению астраханского губернатора, профилактикой преступности также может стать приобщение подростков к труду.

- Раньше все школьники работали. Я, например, после седьмого класса на заводе снимал фаски напильником. И это был колоссальный опыт: первые свои деньги я заработал именно там. Детям надо дать эту возможность, чтобы они зарабатывали, а не воровали, - сказал Бабушкин.

Однако, по данным областного агентства занятости населения, все меньше работодателей готовы выделять рабочие места для подростков: кто-то боится ответственности за детей, где-то нет подходящих видов работ или денег на оплату труда.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по поручению главы региона в ближайшее время будет организована встреча с руководителями предприятий, чтобы определить перечень работ, на которые можно привлекать учеников школ.