В Астраханском театре школьникам расскажут о Достоевском

Посетителей знакомят со значимыми фактами биографии и основными литературными произведениями великого классика.
Артисты театра на примере известных романов помогают молодежи глубже проникнуться мировоззрением писателя, оценить его умение обращаться к внутреннему миру человека.
На вечере "Душа исцеляется вместе с детьми", читая роман "Подросток", который входит в знаменитое пятикнижие писателя, гостей познакомят с жизнью и бытом молодых людей XIX века, а на вечере "Человек есть тайна" обсудят тему гуманизма на примере рассказа "Мальчик у Христа на елке".
Цикл вечеров продлится по 18 ноября, а 27 и 28 ноября театр представит на своей сцене мировую премьеру оперы Сергея Дягилева "Мальчик у Христа на елке". Цикл вечеров и премьерный спектакль проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда культуры.