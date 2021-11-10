В Астраханском театре школьникам расскажут о Достоевском

В Астраханском государственном театре оперы и балета открылся цикл вечеров для студентов и школьников "Достоверно о Достоевском", посвященных 200-летию писателя.

Посетителей знакомят со значимыми фактами биографии и основными литературными произведениями великого классика.

Артисты театра на примере известных романов помогают молодежи глубже проникнуться мировоззрением писателя, оценить его умение обращаться к внутреннему миру человека.

На вечере "Душа исцеляется вместе с детьми", читая роман "Подросток", который входит в знаменитое пятикнижие писателя, гостей познакомят с жизнью и бытом молодых людей XIX века, а на вечере "Человек есть тайна" обсудят тему гуманизма на примере рассказа "Мальчик у Христа на елке".

Цикл вечеров продлится по 18 ноября, а 27 и 28 ноября театр представит на своей сцене мировую премьеру оперы Сергея Дягилева "Мальчик у Христа на елке". Цикл вечеров и премьерный спектакль проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда культуры.