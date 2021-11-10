В Херсонесе отменили QR-коды при посещении городища

С 11 ноября на территорию Херсонеса Таврического можно попасть без предъявления QR-кода или ПЦР-теста. Об этом сегодня сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Чтобы прогуляться по территории и самостоятельно осмотреть городище, достаточно надеть маску и пройти проверку температуры тела.

QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании понадобится, чтобы попасть на экскурсию или посетить музейные залы. В качестве альтернативы можно также предъявить отрицательный ПЦР-тест со сроком действия не более 72 часов. Вместе с медицинскими документами потребуется паспорт.

В музее также сообщили, что все выставочные залы рекомендовано посещать в индивидуальном порядке, при этом общее число посетителей не должно превышать 30 процентов от вместимости помещений. На экскурсии по городищу будут набирать группы от 5 до 10 человек.

Другие музеи Севастополя, а также театры, кино, концертные залы, пешие и автобусные можно посетить только с QR-кодом. Действует также медотвод вместе с ПЦР-тестом со сроком не более 72 часов. Такие же правила для заселения в отели, посещения кафе и ресторанов, салонов красоты, СПА, саун, бассейнов и фитнес-центров.

10 ноября в Севастополе выявили 351 новый случай COVID-19, а всего в городе заболели более 42 тысяч человек.