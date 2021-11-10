В Крыму педофила осудили на 17 лет за растление 9-летней девочки

Джанкойский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, которого уличили в сексуальных преступлениях в отношении 9-летней школьницы и съемках детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

- С сентября по ноябрь 2016 года мужчина под различными предлогами заманивал к себе соседскую девочку и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера, - пояснили в пресс-службе. - При этом подсудимый снимал происходящее на свой мобильный телефон, а после выкладывал порнографические материалы на тематическом сайте в интернете.

Преступления в отношении ребенка выявили сотрудники бюро Интерпола МВД России. Вместе с оперативниками угрозыска МВД и следователями СКР они задержали мужчину, а суд заключил его под стражу. Сотрудникам следственного отдела по Джанкою удалось собрать убедительные доказательства вины подозреваемого.

Как сообщила старший помощник прокурора Республики Крым Дарья Бирюк, суд согласился с позицией гособвинителя и признал подсудимого виновным по трем "тяжким" статьям УК РФ - действия сексуального характера с несовершеннолетними, использование детей в съемках запрещенного видео и распространение порно. Окончательное наказание - 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.