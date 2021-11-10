В Крыму спецгруппа займется профилактикой коррупции на госпредприятиях

Власти Крыма создали рабочую группу для профилактики коррупционных и иных правонарушений на государственных унитарных предприятиях полуострова, в среду прошло ее первое заседание. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Рабочая группа призвана обеспечить реализацию государственной антикоррупционной республиканской политики в части противодействия коррупции. Также новая структура нацелена на то, чтобы максимально эффективно выявлять и устранять обстоятельства, которые способствуют коррупционным и иным правонарушениям

Глава республики посетовал, что сейчас многие вопросы можно решить только при условии личной "благодарности", выраженной в рублях или иных материальных ценностях. И задача членов рабочей группы - не допускать вымогательство денег у граждан за оказание услуг по всем без исключения направлениям.

Комитет по противодействию коррупции РК со своей стороны проработал предложения, которые усилят роль руководителей служб безопасности, предоставят им более широкие полномочия и снизят зависимость от руководителей ГУПов. Наряду с этим в республике активно формируется прозрачная рабочая среда на госпредприятиях, что в свою очередь позволит исключить возможность вымогательства денег у людей.

Аксенов выразил уверенность в том, что деятельность рабочей группы станет эффективным инструментом противодействия коррупции в ГУПах и позволит минимизировать коррупционные риски в подведомственных организациях.