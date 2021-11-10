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10.11.2021 12:57
Рубрика: Общество

В Ростове для борьбы с COVID-19 военные химики применили "горячий туман"

Текст: Николай Грищенко
Фото: пресс-служба ЮВО Фото: пресс-служба ЮВО
Фото: пресс-служба ЮВО

В Ростове-на-Дону для противодействия распространению коронавирусной инфекции привлекли солдат и технику войск радиационной, химической и биологической защиты. С помощью тепловых машин ТМС-65У "горячим туманом" будут продезинфицированы сборный пункт военкомата Ростовской области и другие помещения.

Фото: Пресс-служба ДГКБ З. А. Башляевой
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"Дезинфицирующее средство превращают в мощный газокапельный поток и распыляют с помощью специальной тепловой машины. "Горячий туман" - высокоэнергетический пар проникает в любые полости в силу своих физических характеристик, лучше покрывает обрабатываемую поверхность, чем струя жидкости или порошок", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Данный способ позволяет за считанные минуты продезинфицировать внешние и внутренние поверхности объектов, в том числе самые труднодоступные полости. Мощный двигатель позволяет обработать за час 30-40 единиц крупногабаритной техники. А если подогнать машину к окнам здания, то она может быстро провести обеззараживание внутренних помещений первого и второго этажей.

В военное время тепловая машина ТМС-65 и ее модификации на шасси грузовика "Урал" предназначены для дезактивации техники, вышедшей из зараженной зоны после ядерного взрыва или химического оружия, а также для постановки аэрозольных завес.

По данным Роспотребнадзора, коронавирусной инфекцией болеют 24 803 жителя региона. С начала пандемии скончалось 8013 человека.

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