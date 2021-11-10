В Ростовской области не отдают младенца бабушке после смерти матери в родах

Яша появился на свет 14 октября в 22.25. А через 32 минуты его молодой и здоровой мамы не стало.

Потом ее родным скажут: произошла эмболия околоплодными водами, один случай на 40 тысяч. У потерявшей дочь Марины Акифьевой глаза не просыхают от слез. Она не только лишилась дочери, но и переживает, что может не увидеть внука. Из-за бюрократических проволочек младенца из роддома ей не отдают.

Даша ждала первенца. И имя ему придумала - Яша, Яков... Так случилось, что отец ребенка отказался от него практически сразу, как только узнал, что он будет. Так что из самых близких у Яши есть только бабушка.

- Когда мы забирали тело Даши, в роддоме сказали, что за внуком лучше приехать после похорон. А когда через день я позвонила, что мы выезжаем, услышала: "Ребенка мы вам не отдадим, не имеем права. Нужно разрешение".

В органах опеки Песчанокопского района Ростовской области новоиспеченную бабушку ошарашили: чтобы взять сироту под опеку, необходимо предоставить справку формы 2-НДФЛ о доходах. Мол, нет дохода - нет разговора! Также жилищные условия должны соответствовать определенным требованиям. А еще нужно пройти медкомиссию.

- Я вновь и вновь звонила в роддом. Мне сказали, что малыша уже перевели в Дом ребенка. Очень переживаю, чтобы внука как сироту не отдали на усыновление. Ведь когда я связалась с опекой Железнодорожного района Ростова, на территории которого находится роддом, они впервые услышали о нашей трагедии и о том, что есть такой ребенок, от меня.

Марине 45 лет. Официально она не работает, обеспечивает себя и троих детей сама: у нее подсобное хозяйство. Домик небольшой, квадратов на 45.

- Я никогда не думала, что доход подтверждать придется. Небольшие излишки своей продукции я продаю. А еще за соседским дедушкой ухаживаю. Если просят, могу огород вскопать. Но сейчас, как только узнала, что нужны какие-то доказательства, сразу оформилась в качестве самозанятой. Два платежа мне уже пришло - на 500 и 1000 рублей.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Ростовской области уже в курсе ситуации с Яшей. Детский омбудсмен Ирина Черкасова держит ее на контроле. Марину Акифьеву успокоили: в ближайшее время малыша на усыновление не передадут.