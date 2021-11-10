В Севастополе начали заключать соцконтракты с самозанятыми и бизнесменами

В Севастополе заработала новая мера поддержки для людей с небольшими доходами. Они могут заключить социальный контракт на развитие предпринимательской деятельности и получить безвозмездную субсидию - 250 тысяч рублей. С октября 2021 года выплата предоставляется не только тем, кто только собирается открыть свое дело, но и уже действующим предпринимателям и самозанятым.

Ирина не зарабатывала фотографией, пока не поняла, что это идеальное занятие для молодой мамы. Фото: Из личного архива Ирины Сайфутдиновой

Ирина Сайфутдинова одна из первых в Севастополе получила выплату по соцконтракту. По профессии она экономист, раньше работала на предприятиях, но с рождением детей пришлось уволиться. Стала подыскивать работу, которую можно совмещать с воспитанием двух малышей и домашними делами.

- Я увлекалась фотографией пять лет, но на коммерческой основе не работала, пока не поняла, что это идеальное занятие для молодой мамы, - рассказывает она. - Я могу выбирать удобный для себя график, уходить на больничный, когда потребуется, находить время для всех своих забот.

Прежде чем подписать социальный контракт, Ирина зарегистрировалась как самозанятая. Одно из условий контракта - в течение года вести предпринимательскую деятельность.

- Для самозанятых нет никаких сложностей с ведением бухгалтерии, все просто и доступно, - говорит она. - Я оказываю услугу, формирую чек в программе "Мой налог", автоматически исчисляется сумма налога. Ставка единая - 4 процента, это очень удобно. При этом я как самозанятая не должна платить страховые взносы, это тоже существенная помощь.

Подавая заявку на соцконтракт, женщина составила бизнес-план, указала, какое оборудование ей понадобится, чтобы заниматься фотографией профессионально.

- Подать документы несложно, - говорит Ирина. - Главное условие - чтобы доход не превышал прожиточный минимум на каждого члена семьи. Сначала я написала заявление в соцзащиту, затем проходила тестирование и собеседования в центре занятости на готовность быть предпринимателем, защищала свой бизнес-план. Со мной общались специалисты, чтобы выяснить, готова ли я работать, на что потрачу деньги.

На 250 тысяч рублей Сайфутдинова купила фотоаппарат, объектив и комплектующие для компьютера. Купить профессиональную технику самостоятельно молодая мама вряд ли смогла бы: копить пришлось бы очень долго, а цены растут.

- Для людей, которые действительно хотят работать, это очень большая помощь, - считает она. - Это шанс вырасти, расширить свое дело, улучшить жизненную ситуацию. Получив субсидию, я стала заниматься продвижением себя в социальных сетях, изучать тонкости профессии, и результат не заставил себя ждать - пошли заказы.

Как рассказала начальник управления труда и социальной защиты Ленинского района Севастополя Елена Силаева, социальный контракт предназначен для поддержки семей с детьми и одиноких людей с доходом ниже прожиточного минимума. Он заключается на срок от трех до 12 месяцев в зависимости от направления. Выплата для поиска работы составляет 12164 рубля ежемесячно в течение полугода, на ведение личного подсобного хозяйства дается до 100 тысяч рублей, на преодоление трудной жизненной ситуации - до 72 тысяч, а на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности - до 250 тысяч.

На заметку

Для оформления соцконтракта надо обратиться в органы труда и социальной защиты. При этом доходы на каждого члена семьи в течение последних трех месяцев не должны превышать прожиточного минимума.

По состоянию на конец октября в органы соцзащиты Севастополя поступило более 200 таких заявлений, 22 были одобрены.

Тем временем

В Республике Крым с начала действия специального налогового режима в качестве самозанятых зарегистрировались более 34,1 тысячи человек.

- Самозанятые граждане, как правило, - деятельные люди, готовые работать на результат, - говорит вице-премьер Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико. - Налоговый спецрежим оказался удобен. Самозанятые граждане уже выдали своим клиентам 1,1 миллиона чеков на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. Растет и стоимость среднего чека - 3800 рублей. В республике самозанятым гражданам доступны меры господдержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Плательщики налога на профессиональную деятельность могут легально заниматься предпринимательской деятельностью, рекламировать свои услуги и при этом платить налог с доходов по льготным ставкам от четырех до шести процентов. При регистрации в качестве самозанятых гражданам предоставляется налоговый вычет - 10 тысяч рублей.

Также граждане, выбравшие для себя этот вид деятельности, могут получить льготный микрозайм от 50 до 500 тысяч рублей до пяти процентов годовых сроком на два года в Фонде микрофинансирования предпринимательства РК.

В Фонде поддержки предпринимательства самозанятые могут получить бесплатные консультации с привлечением профильных экспертов, пройти обучение, получить помощь в продвижении товаров и услуг, а в дальнейшем - содействие в размещении на торговых площадках (маркетплейсах), а также принять участие в выставках и ярмарках.