В Севастополе за год почти вдвое вырос объем ипотечных кредитов

В Севастополе за девять месяцев 2021 года банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму более шести миллиардов рублей, что в 1,8 раза превышает данные за январь-сентябрь 2020 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка РФ.

Город также в 1,5 раза опережает средний показатель по объему ипотеки в ЮФО. Средняя сумма кредита на покупку жилья в Севастополе составила 3,3 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе, рост обусловлен высоким спросом на жилье в регионе, а также действием программ льготной государственной ипотеки. С сначала года в Севастополе заключено более 1800 ипотечных договоров, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

По данным ЦБ РФ, задолженность по жилищным кредитам в Севастополе к началу октября составила 13 миллиардов рублей, увеличившись за год в 1,7 раза.

В целом жители Севастополя за 9 месяцев 2021 года оформили банковских кредитов почти на 20 миллиардов рублей, что в 1,6 раза превышает данные на 1 октября 2020 года. Общий объем вкладов вырос за год на 16 процентов, до 57 миллиардов рублей.