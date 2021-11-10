В Сочи сержанта отправили в колонию за издевательства над срочником

Сочинский гарнизонный военный суд осудил сержанта, проходившего службу по контракту в одной из воинских частей, за превышение должностных полномочий. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Сочинского гарнизонного военного суда Юрий Погосов.

"Согласно приговору суда, 24 марта 2021 года Карасев, находясь в наряде, будучи недовольным несвоевременным прибытием к нему патрульного-военнослужащего по призыву, избил того, после чего воздействовал на его органы зрения лазерной указкой, что привело к потере зрения на оба глаза, то есть было причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Суд признал сержанта виновным по пункту "а" и "в" части 3 статьи 286 УК РФ и назначил ему наказание в 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями на два года.

Уточняется, что определением судебной коллегией по уголовным делам Южного окружного военного суда приговор Сочинского гарнизонного военного суда в отношении Карасева оставлен без изменения.