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Рубрика: Общество

Что задали на завтра: Как научить детей самостоятельности

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 255(8606)
Ежевечерне по всей стране родительские чаты гудят, как пчелиные ульи: "Что задали на завтра?", "Напомните тему сочинения", "Никто не видел нашу сменку?", "Мы прихватили чей-то учебник математики…". Причем эти и многие другие вопросы задают родители не только малышей, недавних первоклашек, но и учеников средних и даже старших классов, которые давным-давно должны стать ответственными хотя бы за свой школьный рюкзак. О том, почему так происходит и к чему может привести, на встрече в рамках областного форума "Подростки, родители и rock´n´roll" рассказали медицинский психолог областной клинической психиатрической больницы, главный внештатный специалист по клинической психологии областного департамента здравоохранения Татьяна Гаврилина и директор тюменской школы № 94, педагог-психолог Светлана Колчанова. В этом сезоне форум, проходящий раз в месяц в дистанционном формате, вновь посвящен важным и сложным темам, касающимся воспитания подрастающего поколения.
Фото: iStock Беспокойство и страх за ребенка у мамочки могут сформироваться уже в роддоме Фото: Татьяна Андреева/РГ
Беспокойство и страх за ребенка у мамочки могут сформироваться уже в роддоме Фото: Татьяна Андреева/РГ

Зачем родители превращают детей в "успешный проект всей своей жизни"?

Фото: iStock
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Татьяна Гаврилина: Мама, которая хвастает, что водит ребенка и туда, и сюда, всего лишь воспринимает его как успешную инвестицию. При этом она может быть абсолютно неуспешна сама - времени-то на себя не хватает. И вот что происходит: родители вкалывают, а отдачу, бывает, не получают и начинают формировать у ребенка чувство вины (изначально оно есть и у старших в семье). Мол, "мы тебе столько дали, всем пожертвовали, а ты, неблагодарный…" Известная фраза, не правда ли?!

Но вернемся к точке отсчета: зачастую уже в роддоме у самой мамы зарождается и беспокойство, и страх, и даже вина. Не выйдет успешного ребенка рядом с неуспешным родителем. Не выйдет гармонично развитой личности, если чадо будет под гиперопекой, как под хрустальным колпаком. Только общение со множеством людей поможет маленькому человеку узнать жизнь с разных сторон, научит адаптироваться в любой ситуации.

Светлана Колчанова: Если родители, говоря о прорыве ребенка, имеют в виду багаж знаний или опыт, полученный чадом в результате событий, можно говорить о настоящем успехе. А когда мама или папа, водя ребенка в 35 кружков и секций, через него реализует собственные мечты, речь идет о подмене понятий. Оставляйте время на себя, развивайте свои таланты. Когда дети покинут родительский дом, какой смысл жизни у вас останется?

Чтобы выйти из родительского невроза, разрешите себе быть не идеальными, а просто хорошими

А теперь давайте отследим этапы. Вместе к успеху следует идти с рождения ребенка и до третьего-четвертого класса: помогать, но не делать всю работу, подсказывать, но не давать готовые ответы, вместе открывать новое и делиться впечатлениями. С пятого класса - делегирование обязанностей и ответственности (пусть сами ищут сменку и спрашивают про домашние задания), иначе у детей не выработается иммунитет к сложностям. Если этого не сделать, начнутся семейные конфликты: почему вы раньше не требовали, а сейчас заставляете?! Впрочем, и взрослый должен задать себе вопрос: я выполняю задания вместо ребенка, поскольку он не готов, или боюсь, что он не сделает на отлично? Если отпустить ситуацию, случится невроз - и у маленького, и у большого.

Где грань между родительской заботой и неврозом?

Татьяна Гаврилина: В психологии нет термина "родительский невроз". Но суть большинство понимает. Это капкан, порожденный тем самым чувством вины взрослых: с одной стороны, родители ставят цель сделать ребенка благополучным во всем, с другой - совсем не слышат его, не замечают истинные потребности. А дальше что происходит? Правильно, они начинают читать книги по детской психологии, желая все исправить, стать самыми лучшими мамами и папами. Но ведь часто их условные "знания" вырваны из контекста. Вот и выходит: вместо уверенности подобная литература порождает еще большее сомнение.

Фото: iStock
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Чтобы выйти из родительского невроза, разрешите себе быть не идеальными, а просто хорошими. Покажите детям, как им жить без вас, разорвите, в конце концов, эту пуповину. Ребенок не собственность родителей, он дается им, чтобы они научились любить себя в новом качестве и других людей.

Светлана Колчанова: Невроз у ребенка возникает из-за того, что он постоянно должен соответствовать чьим-то требованиям и ожиданиям. У взрослого невроз зарождается, когда он что-то "делает неправильно". С этим состоянием необходимо обращаться к специалистам, а не тратить силы на самокопание и ссоры.

Мой универсальный совет: книги по психологии следует читать дозированно, нельзя разрешать конфликт молчанием, стоит слушать детей, доверять им и обязательно завести семейные ритуалы, чтобы исключить всякого рода вину. Например, рассказывайте друг другу вечером, как прошел день, и чаще обнимайтесь.

Кстати

Полезные лекции про осознанное воспитание ищите в группе форума "Подростки, родители и rock,n,roll". Тема следующего эфира, который пройдет 25 ноября, - "Как не стать жертвой преступления".

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