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10.11.2021 04:19

МегаФон идет на обгон

Текст: Юлия Борисова (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 255(8606)
Высокая скорость мобильного Интернета становится все более важным условием для пользователей: темп жизни сегодня таков, что каждый из нас в свободную минуту успевает проверить на смартфоне почту, посмотреть новости, пообщаться в мессенджерах, а то и посмотреть фильм по пути на работу.

Для этого Интернет должен быть стабильным и быстрым. Как отмечают специалисты, если для общения в соцсетях достаточно скорости в один мегабит в секунду, то для просмотра фильма в высоком качестве требуется около 25 мегабит. За этими показателями и их динамикой в России регулярно следит международная компания Ookla - эксперт по анализу скорости Интернета.

Ookla изучила огромный массив данных из приложения Speedtest в различных регионах страны. Только в Свердловской области в первом полугодии 2021 года специалисты проанализировали около 330 тысяч тестов, сделанных пользователями всех операторов связи. Замеры показали, что самый быстрый Интернет в регионе у МегаФона. Более того, за год оператор смог существенно нарастить среднюю скорость скачивания с 22,27 до 28,89 Мбит/с. В Екатеринбурге цифры еще выше - 32,73 Мбит/с.

В компании отмечают, что секрет столь быстрого "разгона" кроется в активном развитии сети. Только с начала нынешнего года техническая служба оператора запустила и модернизировала свыше 120 базовых станций 4G. В результате мобильный Интернет ускорился не только в центральных районах Екатеринбурга, но и во многих пригородных поселках, на крупных автотрассах, а также в других городах Свердловской области: Асбесте, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Серове и многих других.

C начала нынешнего года оператор запустил и модернизировал свыше 120 базовых станций 4G

Как говорят пользователи, быстрый Интернет позволяет комфортно играть в онлайн-игры, запускать стримы (контент без скачивания), слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео на такой скорости можно за считанные секунды.

- МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного Интернета в России уже пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза, - подчеркивает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Что интересно, согласно данным оператора, меняется не только объем, но и структура потребляемого контента: если в 2017 году 65 процентов трафика приходилось на видеохостинги и соцсети, то сейчас в приоритете у абонентов онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Эти предпочтения МегаФон учитывает при развитии сети и разработке новых опций.

Кроме того, во время пандемии оператор запустил в регионе VoLTE, и теперь через 4G можно не только скачивать, но и говорить - звук при этом более четкий. В результате уже каждый второй звонок совершается с помощью этой технологии. В целом же на Среднем Урале 4G-интернет от МегаФона ежедневно подключают около 240 новых пользователей.

Кстати

В этом году абоненты Среднего Урала с помощью гаджетов стали чаще смотреть видео, работать удаленно и раздавать Интернет на другие устройства. С начала 2021-го трафик в сети МегаФона увеличился на треть. Сейчас среднестатистическому пользователю в месяц требуется около 17 гигабайт. Самые быстрые значения жители могут "поймать" в районе Екатеринбург Арены, Ельцин-центра, Екатеринбург-Экспо, торгового центра "Гринвич". Здесь только средние значения передачи данных достигают 70-100 мегабит в секунду. Неудивительно, что жители Среднего Урала потребляют трафика гораздо больше тюменцев и челябинцев и почти догнали москвичей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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