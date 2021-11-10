Уральские химики подобрали 50 соединений для препаратов от COVID-19

Команда уральских ученых трудится над лекарством от коронавирусной инфекции. Как рассказал сегодня на пресс-конференции председатель Уральского отделения РАН, член Наблюдательного совета Уральского федерального университета Валерий Чарушин, уже удалось подобрали более 50 образцов новых соединений - они вполне могут стать основой для новых препаратов.

"Мы провели компьютерное моделирование, виртуальный биологический скрининг и, опираясь на его результаты, провели докинг образцов по отношению к вирусной РНК полимеразе (основная задача докинга - построение модели структуры комплекса молекулы (биологически активного вещества) и молекулы рецептора (биомишени) - прим. ред.) - пояснил академик.

Наработки уже передали в новосибирский "Вектор" - там их изучат и протестируют.

Параллельно в петербургском Институте ядерной физики оценят механизмы действия этих соединений в отношении COVID-19.