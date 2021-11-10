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10.11.2021 16:51
Рубрика: Власть

Югра вошла в число лидеров по вакцинации в нерабочие дни

Текст: Елена Панова
Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Наиболее высокие удельные темпы вакцинации отмечаем в следующих регионах: Калмыкия, Тюменская, Пензенская, Липецкая области, Чукотский автономный округ, Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, - сказал он. - На сегодня первым компонентом привито уже 62 миллиона человек.

Фото: iStock
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По словам министра здравоохранения РФ, в целом число поставивших вакцину сейчас составляет 400 человек на 100 тысяч населения страны.

- В связи с прогнозируемым ростом темпов вакцинации в нерабочие дни мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры во всех субъектах федерации, - подчеркнул глава ведомства. - Были усилены пункты вакцинации, предусмотрен удобный режим их работы и обеспечен запас вакцины. Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, и за этот период привито 3,7 миллиона человек.

В стране в целом было израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин.

Отметим, с 30 октября по 8 ноября в Югре увеличили число мобильных пунктов, прививку можно было сделать в более чем 240 специально оборудованных для этого местах.

В регионе с начала прививочной кампании сохраняются одни из самых высоких темпов вакцинации в сравнении с другими территориями страны.

В округе действует установка, что прививочные пункты должны находиться в шаговой доступности практически для каждого жителя. Врачи выезжают на предприятия и организации, а летом мобильные пункты разворачивали даже в коллективных садах.

В округе по последним данным департамента здравоохранения, прививку сделали 712 114 югорчан из 1 688 000 всего населения региона.

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