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10.11.2021 15:08
Рубрика: Власть

На Ямале открыли уже девятнадцатый детский сад за год

Текст: Елена Панова
Очередной новый садик в регионе открылся в отдаленном поселке Коротчаево, расположенном в 650 километрах от столицы округа - Салехарда.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Он стал уже девятнадцатым по счету, распахнувшим свои двери для малышни с начала этого года на Ямале. Отметим: в округе строится 25 дошкольных учреждений по программе президента. Напомним: глава государства поставил задачу обеспечить всех детей местами в яслях. При этом проблема очередей в детские сады для детей старше трех лет на Ямале уже решена, создано в общей сложности больше 4000 мест.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
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Новый садик в Коротчаево назвали "Семицветик", из 240 мест 60 в нем отданы как раз под ясельные группы. В нем оборудован бассейн, интерактивный скалодром и даже мультимедийная студия. Кроме того, имеется современный медицинский блок со стоматологическим кабинетом, где ребятня сможет проходить профилактические осмотры и лечение. Есть и комната психологической разгрузки.

Показательно, что появление "Семицветика" позволило закрыть последний деревянный садик в Новом Уренгое, к которому территориально относится Коротчаево.

Участие в открытии приняли губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, генеральный директор акционерного общества "Транснефть - Сибирь" Рустэм Исламов. Детский сад построен в рамках соглашения между полпредом президента России в УрФО, правительством ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и компанией "Транснефть".

- Мы почти завершаем большую программу строительства 25 детских садиков. Для района Коротчаево она имеет особое значение. Ведь еще вчера здесь все садики размещались в деревянных зданиях. А с вводом новых учреждений мы всех ребят переведем в капитальные здания. Это очередной этап развития дошкольного образования в Коротчаево и в регионе в целом, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

К слову, два месяца назад в Коротчаево заработал новый детский сад "Северная сказка". Он, как и "Семицветик", рассчитан на 240 воспитанников.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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