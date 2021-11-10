На Урале вырос спрос на услуги репетиторов из-за качества дистанта

Большинство родителей старшеклассников обращаются к услугам репетиторов, чтобы дети поступили в более престижную школу или подготовились к итоговым экзаменам. По данным "Авито Услуг", спрос на консультации педагогов за год вырос в Свердловской области на 70 процентов (для сравнения: в России - на 47). При этом учителя все шире используют возможности Интернета.

Бум популярности частных занятий вызвали ограничения, введенные в период пандемии, - переход на удаленку, из-за которого школьники не до конца усвоили материал, полагает руководитель по развитию бизнеса "Авито Услуг" Влад Ильтяков. Репетиторы отреагировали: рост предложений на региональном рынке составил 16 процентов. Только на этой платформе услуги в смешанном формате предлагают около двух тысяч преподавателей, более половины из них - в Екатеринбурге.

- Я работаю только в онлайн-режиме с учащимися 4-9 классов, чьи родители хотят, чтобы дети знали английский язык за пределами школьной программы. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске и могу уделять работе лишь 20 часов в неделю. Но даже такая занятость приносит хороший доход - около 30 тысяч рублей в месяц, - говорит Наталья Миронова.

Наталья занимается репетиторством уже 18 лет. Это дает преимущество, ведь при выборе педагога стаж учитывают в первую очередь, как и разного рода достижения. К примеру, другой сертифицированный преподаватель английского языка Елена Зырянская восемь лет прожила в США. Для нее репетиторство - основной источник дохода. Она зарабатывает 70-80 тысяч рублей, и это не предел, тогда как в школе зарплата учителя не превысит 40-45 тысяч.

- Ученики узнают обо мне через объявления в интернете, треть клиентов приходит по рекомендациям знакомых. Ребята занимаются с шести лет в очном формате (в нынешнем потоке веду три детские группы), а взрослые - в смешанном. Провожу по пять уроков в день, - рассказывает Елена.

Репетиторам выгоднее вести групповые занятия: с каждого человека они получают до 500 рублей. Индивидуальное обучение минимум вдвое дороже, но и времени отнимает больше.

Чем выше профессиональный уровень специалиста, навыки подготовки к сдаче международных экзаменов, участию в олимпиадах, тем ценнее его услуги

Высоким спросом помимо иностранных языков пользуются уроки по точным наукам - их проводят не только преподаватели школ и вузов, но и специалисты. Так, Дарья Ганьшина с высшим экономическим образованием пять лет обучает студентов математике. Сперва это было подработкой, но позже она решила оформить самозанятость и работать со школьниками. В неделю девушка трудится по 30 часов, полностью дистанционно.

- Услуги репетиторов стали видом трудовой деятельности. При полной занятости они обычно зарабатывают 50-60 тысяч рублей - сумма зависит от квалификации, сложности преподаваемого предмета и целей обучения. Чем выше профессиональный уровень специалиста, навыки подготовки к сдаче международных экзаменов, участию в олимпиадах, тем ценнее его услуги на рынке образования, - рассуждает Влад Ильтяков.

По его словам, чаще всего клиентами репетиторов становятся будущие абитуриенты. В сентябре-октябре аналитики наблюдают стабильный спрос, который усиливается в марте. В числе прочего школьников готовят и к творческим испытаниям. Например, Юрий Чемякин, бывший преподаватель уральского вуза с 20-летним стажем, год назад основал ИП и запустил онлайн-школу для тренировки к вступительному экзамену на факультет журналистики.

Абитуриентам помогают и студенты вузов, которые уже прошли этот путь и получают профильное образование.

- Ко мне приходят ребята, выбравшие место будущей учебы. Мы вместе смотрим проходные баллы по химии, изучаем специфику поступления и прицельно готовимся. В отличие от репетиторов по другим дисциплинам, мой график расписан с августа. Я работаю с четырьмя старшеклассниками, так как мне приходится совмещать учебу и подработку, - рассказывает студентка Мария Липатова.

Проверить квалификацию репетиторов несложно: все данные о дипломах, опыте преподавания обычно размещаются в открытом доступе. А удаленный формат занятий увеличивает выбор для потребителя.