Почему в Зауралье половина муниципалитетов оказалась не готова к зиме

Несмотря на заверения властей Курганской области, что регион готов к отопительному сезону, в ряде районов люди замерзают. Здесь до сих пор не запущены на полную мощность котельные, запас угля недотягивает до норматива.

Региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ еще 16 сентября отчитался на официальном сайте, что готовность к отопительному сезону в Зауралье составляет 96 процентов, а к 1 октября работа будет полностью завершена. До 15 ноября Ростехнадзор по итогам работы местных органов и ресурсоснабжающих организаций должен выдать муниципалитетам паспорта готовности. Между тем, по данным Уральского управления Ростехнадзора, на 1 ноября 111 из 200 проверенных муниципальных образований оказались не готовы к зиме. Больше всего замечаний к теплоснабжающим и теплосетевым организациям. Что это означает на практике, жители двух районов прочувствовали на себе.

В режиме повышенной готовности

Накануне длинных ноябрьских выходных жители многоквартирных домов из села Альменево написали губернатору письма с просьбой "разобраться в ситуации с подачей тепла". По их словам, буквально накануне наступления холодов теплоснабжающая организация (ТСО) из Екатеринбурга "Пермьэнергосервис" отказала им в услуге. Теперь все в подвешенном состоянии, угля хватит максимум на 10 дней. Если все начнут включать электрообогреватели, изношенные сети могут просто не выдержать. Либо придется выкладывать в квартирах печи, как уже было в 2004 году, когда в райцентре встала котельная.

- Действительно, ТСО 5 августа сообщила, что уходит из района, потому что ее не устраивает тариф, - подтвердил "РГ" заместитель главы Альменевского района Эдуард Цаплин. - Мы уговаривали их остаться, но бесполезно. Пришлось искать новую теплоснабжающую организацию. В районе объявлен режим повышенной готовности, чтобы можно было заключить договор без процедуры торгов.

В чрезвычайных условиях администрация района учредила муниципальное казенное предприятие "Энергия". Его руководитель Николай Домославский, ранее возглавлявший местный водоканал, мягко говоря, не в восторге от доставшегося ему хозяйства. Главная проблема - котлы: для теплоисточника заказаны на заводе в Барнауле четыре новых агрегата, но пока их нет, временно используют два бэушных котла, привезенных из Шумихинского района. Они маломощные, постоянно выходят из строя.

- На днях подрядчик доставил, смонтировал и запустил первый новый котел, ждем остальные, - говорит Домославский.

По данным муниципального предприятия, 8 ноября в квартирах альменевцев было тепло. А если кто-то замерзает, значит, не подготовился к зиме он сам. Дело в том, что в Альменево нет ни УК, ни ТСЖ, хотя есть 14 многоквартирных домов. Собственники квартир напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями. И каждый должен был заблаговременно позаботиться о том, чтобы батареи были промыты, а общедомовое хозяйство приведено в порядок. На деле так не всегда получается: за услуги ведь надо платить, но не все к этому готовы.

Департамент госрегулирования цен и тарифов на протяжении семи лет утверждал увеличение стоимости тепловой энергии не более чем на 2-3 процента, тогда как цена угля за год выросла на 43 процента

- Я еще два года назад предлагал жильцам нанять слесарей для обслуживания домов. Они отказались, - говорит Николай Домославский. - Поэтому к нам сейчас не должно быть претензий. До домов трубы идут горячие, температура в них достигает 55 градусов.

А вот с углем действительно могут возникнуть серьезные проблемы не только в Альменевском, но и в ряде других районов. Запасов нет, большинство котельных работает буквально с колес. Узнав об этом, рассказывают в муниципалитетах, поставщики тут же взвинтили цены: летом топливо продавали за 3700-3900 рублей за тонну, а сейчас, например, челябинские предприниматели просят уже 6 тысяч.

Почему сбежал поставщик?

Что же произошло в Альменевском районе? Почему ТСО, снабжавшая муниципалитет теплом с 2012 года, объявила о прекращении договора аренды муниципального имущества, демонтировала и вывезла оборудование? Стало ли это неожиданностью для районных властей? "РГ" дозвонилась до руководителя компании и попросила прокомментировать ситуацию.

- Я уведомил администрацию Альменевского района о том, что прекращаю оказывать услуги, за восемь месяцев, как предписывает закон "О теплоснабжении", - пояснил директор предприятия Илья Тищенко. - Деятельность в райцентре я уже завершил, а с нового года ухожу и из других населенных пунктов.

По словам руководителя, за время работы он за счет собственных и заемных средств реконструировал в Альменевском районе центральную котельную и 11 сельских. Но в последние годы экономическая ситуация в сфере теплоснабжения серьезно осложнилась.

- Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области стабильно на протяжении семи лет утверждал увеличение стоимости тепловой энергии не более чем на 2-3 процента, тогда как цена угля к началу нынешнего отопительного сезона по сравнению с прошлым выросла на 43 процента, - рассказывает Тищенко. - Существенно подорожало дизтопливо, электроэнергия, а в связи с увеличением МРОТ выросли и расходы на оплату труда. Все это вело предприятие к банкротству.

Теплоснабжающая организация пыталась экономить: использовали в качестве топлива солому, внедрили диспетчеризацию, котлы с механизированной загрузкой, энергоэффективные насосы, но расходы все равно превышали доходы.

Илья Тищенко не скрывает, что на уход из региона повлияло и уголовное дело против него по факту дачи взятки. Рассказывает, что по просьбе сотрудника при увольнении продал ему служебный автомобиль, а тот неожиданно стал чиновником - главой Целинного района. Виноватым себя директор не считает, но говорит, что не хочет больше жить в постоянном страхе, что его уличат в чем-то противозаконном, поэтому бизнес в Курганской области свернул и готовит документы о передаче теплоснабжающей инфраструктуры муниципалитетам.

Стабильно прохладно

В селе Половинном жители создали в соцсетях хештег "#ХроникаБлокадногоРайцентра. Опубликованные здесь сообщения и правда напоминают фронтовые сводки. "На улице минус 7. Батареи, которые вчера несколько часов мужественно держали хоть какую-то температуру, к вечеру остыли". "Стабильно прохладно. Вчера котельная все же смогла выдать немного тепла. Надолго не хватило - сломались шнеки". "Больше месяца живем и спим при 14-17 градусах при включенных электронагревателях. А еще не зима…"

Что происходит в Половинном? Увы, глава района Вадим Меньщиков в назначенное им время не ответил на звонок журналиста. Поэтому мы можем представить только одну точку зрения - руководителя теплоснабжающей организации "Игнис" Никиты Яско. По его словам, 70 процентов проблем с отоплением в райцентре создает теплотрасса. Она находится в частных руках, владелец передал ее коммунальщикам в аренду. По условиям договоров арендаторы обязаны ремонтировать магистраль протяженностью 9,5 километра за свой счет. В этом году был запланирован ремонт 5 километров, но обновили только полтора - на большее не хватило денег. По словам директора, только население задолжало компании за услуги 8 миллионов рублей, а есть еще долги юрлиц - магазинов, муниципальных учреждений. Предприятие пытается взыскать их через суд - только на прошлой неделе подали иски на 700 тысяч. Но с некоторых неплательщиков взять нечего: ни средств на счетах, ни имущества. Тем временем теплотрасса не выдерживает даже первых заморозков: в день случается до пяти порывов. Их устраняют часами, на это время подачу тепла вообще перекрывают.

Добросовестные плательщики возмущаются: проблемы организации их не волнуют, оправдания не нужны. Как говорится, взялся за гуж - не говори, что не дюж. Кроме того, жители рассказали "РГ", что в центральной котельной часто выходит из строя оборудование - третий год подряд. При том что котельная новая.

- Да, есть проблемы с оборудованием, мы за это с себя вину не снимаем, - признает Никита Яско. - Котлы работают на древесных отходах - технологической щепе. Шнеки в системе подачи топлива нужно часто менять. Мы заказали новые, но транспортная компания их вовремя не доставила.

По словам руководителя, в районе у предприятия более 15 котельных, проблемы есть только с одной, их реально решить в самое ближайшее время. А вот с теплотрассой все куда сложнее: чтобы привести ее в порядок, требуется свыше 50 миллионов рублей. Взять их негде.

Тем временем

В ответ на запрос "РГ" о ситуации с отоплением в пресс-службе прокуратуры Курганской области сообщили, что 1 ноября прокурор Половинского района внес представление в адрес теплоснабжающей организации об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении. Кроме того, в следственные органы направлен материал проверки в отношении должностных лиц организации для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам предоставления коммунальной услуги теплоснабжения ненадлежащего качества. Сейчас ситуация с подачей теплоносителя населению стабилизировалась и находится под контролем прокуратуры района.

В Альменевском районе 31 октября прокуратура провела совещание с представителями районной администрации, после которого в Альменево поставлен, смонтирован и запущен дополнительный источник тепловой энергии, а до 20 ноября будут запущены еще три дополнительных котла. Сейчас в многоквартирных домах отклонений температуры от норматива не установлено.