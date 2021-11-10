Предъявлено обвинение уральцу, обстрелявшему машину врача

Жителю Асбеста, который, по версии Следственного комитета Свердловской области, обстрелял вечером второго ноября автомобиль медика местной ковидной больницы, предъявили обвинение по статье "хулиганство".

Напомним, нетрезвый обвиняемый у здания инфекционного отделения сделал не менее трех выстрелов из оружия. У автомобиля, который принадлежал одному из врачей, повреждены дверь и крыло сзади справа. Кроме того, разбито окно на втором этаже больницы. "Свет в окне на тот момент не горел, в кабинете никого не было", - уточнила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

39-летний дебошир скрылся с места происшествия, но позднее был задержан и взят под стражу. Дома у него провели обыск, изъяли вещдоки.

По информации пресс-секретаря главка МВД Среднего Урала Валерия Горелых, оказалось, что за несколько дней до инцидента обвиняемый наведывался в больницу: он пришел с двумя медицинскими масками на лице, вел себя неадекватно и напугал персонал. Тогда он просто убежал. Но позднее вернулся к зданию отделения уже с оружием.

"В раскрытии преступления было задействовано более 30 сотрудников полиции, в том числе - из подразделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска", - подчеркнул полковник Горелых.

Подозреваемый, кстати, имеет погашенные судимости.