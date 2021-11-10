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10.11.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Предъявлено обвинение уральцу, обстрелявшему машину врача

Текст: Татьяна Воробьева

Жителю Асбеста, который, по версии Следственного комитета Свердловской области, обстрелял вечером второго ноября автомобиль медика местной ковидной больницы, предъявили обвинение по статье "хулиганство".

В Свердловской области обстреляли машину врача ковидной больницы

Напомним, нетрезвый обвиняемый у здания инфекционного отделения сделал не менее трех выстрелов из оружия. У автомобиля, который принадлежал одному из врачей, повреждены дверь и крыло сзади справа. Кроме того, разбито окно на втором этаже больницы. "Свет в окне на тот момент не горел, в кабинете никого не было", - уточнила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

39-летний дебошир скрылся с места происшествия, но позднее был задержан и взят под стражу. Дома у него провели обыск, изъяли вещдоки.

По информации пресс-секретаря главка МВД Среднего Урала Валерия Горелых, оказалось, что за несколько дней до инцидента обвиняемый наведывался в больницу: он пришел с двумя медицинскими масками на лице, вел себя неадекватно и напугал персонал. Тогда он просто убежал. Но позднее вернулся к зданию отделения уже с оружием.

"В раскрытии преступления было задействовано более 30 сотрудников полиции, в том числе - из подразделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска", - подчеркнул полковник Горелых.

Подозреваемый, кстати, имеет погашенные судимости.

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