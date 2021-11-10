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10.11.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

В Челябинске в ДТП с внедорожником пострадали пассажиры маршрутки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске выясняют обстоятельства массового ДТП, спровоцированного водителем внедорожника, впоследствии скрывшегося с места. В аварии пострадали пассажиры маршрутки, сообщили в среду в городской ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
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Происшествие произошло вчера около восьми часов вечера на улице Свободы в центре Челябинска. Водитель Range Rover при повороте направо не справился с управлением и ударил Volkswagen Tiguan. А затем, изменив направление движения, врезался в маршрутный ПАЗ.

В свою очередь Volkswagen от удара внедорожника "догнал" двигавшийся в попутном направлении Kia Rio. Виновник аварии покинул автомобиль и с места происшествия скрылся. Однако личность его уже установлена.

В ДТП пострадали три пассажира маршрутки, получившие травмы различной степени тяжести, отметили в ГИБДД.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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