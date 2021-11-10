В Зауралье нашли резервы и создали стимулы для повышения зарплат

В Курганской области на предприятиях и в организациях выросла зарплата. По статистике, за первые восемь месяцев нынешнего года начисления на одного работника в среднем составили 34 449,8 рубля, что на 7,2 процента больше, чем год назад. Власти, бизнес и общественники считают это результатом объединенных усилий - выполнения утвержденного в январе комплексного плана по увеличению доходов жителей региона, росту заработной платы, снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

Вообще, индексацию работодатели должны проводить сами без понуждения сверху - в соответствии с инфляцией. Эта их обязанность закреплена в Трудовом кодексе. Многие предприятия строго выполняют закон. По данным руководителя главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игоря Ксенофонтова, в регионе около трех тысяч действующих коллективных договоров, в которых прописано повышение зарплаты. Правда, преимущественно их заключают в организациях бюджетной сферы и на крупных промышленных предприятиях. Но в области выявили также около 70 компаний, которые, жалуясь на трудное финансовое положение, игнорируют закон и не проводят индексацию.

- Мы обязаны направить эту информацию в государственную инспекцию труда, - говорит Игорь Ксенофонтов. - Там из этого списка отобрали 60 организаций с численностью более ста работников, провели камеральные проверки и уже направили руководителям 21 компании предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства.

За жалованьем зауральцев следят и налоговики. По словам заместителя руководителя УФНС России по Курганской области Александра Терентьева, из анализа отчетов предприятий они видят, кто занижает зарплату. Есть предположения, что сотрудников не оформляют официально. На межведомственные комиссии вызывали уже 1249 работодателей, после чего 333 из них в первом полугодии повысили оплату труда более чем 3 тысячам работников в среднем на треть.

Кстати, неиндексированная зарплата приравнивается к неполной, а за игнорирование закона можно поплатиться крупным штрафом. Но в Зауралье все же предпочитают обходиться без наказаний. Штрафы - для самых злостных неплательщиков. Власти региона делают ставку на развитие социального партнерства с бизнесом, считают, что эффективнее договориться. Более того, активно используют преференции для предприятий, заинтересованных в том, чтобы их работники не бедствовали. Обеспеченный специалист не будет искать, где больше платят.

- Мы в несколько раз нарастили меры поддержки бизнеса, - говорит заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов. - Если сложить все инструменты, механизмы и программы, это порядка 2,5 миллиарда рублей. Основным критерием получения господдержки является определенный уровень заработной платы на предприятии.

Еще один источник повышения зарплат - экономия на электроэнергии. Напомним: со второго полугодия 2021-го тариф на услуги по передаче электрической энергии для потребителей региона снизился на 17-26 процентов. Подсчитано, что совокупная экономия составит за год 1,2 миллиарда рублей. Между региональным объединением работодателей, федерацией профсоюзов и областным правительством заключено соглашение: не менее 75 процентов сэкономленной на оплате электроэнергии суммы должно быть направлено на повышение зарплат. 55 тысячам бюджетников их уже проиндексировали, бизнес тоже включился в этот процесс. По словам председателя курганского отделения РСПП Бориса Жорова, половина из 22 состоящих в организации предприятий зарплаты проиндексировала в размере от 5 до 30 процентов. Например, комбинат "Синтез" направил на это 95 процентов сэкономленных средств.

- Остальные члены РСПП рассматривают возможность увеличения зарплат по итогам года - либо в виде индексации, либо в виде премий, - сообщил Борис Жоров. - Все будет зависеть от финансово-экономической ситуации.

Кстати, уровень индексации заработной платы является одним из ключевых показателей при подведении итогов ежегодного областного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства". В этом году появилась возможность мотивировать предприятия материально: за счет областного бюджета утвержден призовой фонд в сумме 675 тысяч рублей.

Прямая речь

Вадим Шумков, губернатор Курганской области:

- В этом году мы плотно поработали с предприятиями по повышению зарплат. Процесс идет сложно, но он необходим. На фоне роста цен замораживание либо снижение доходов граждан дважды бьет по карману. По итогам 9 месяцев 771 предприятие проиндексировало заработную плату своим сотрудникам, есть договоренности об этом еще со 149 компаниями. Отрадно, что по телевидению в прайм-тайм идут постоянные объявления о наборе сотрудников - многие стали указывать более конкурентные суммы. На жалобы работодателей о нехватке рабочих рук всегда отвечаем: надо платить нормально. Создавать нормальные условия труда, закреплять наиболее ценные кадры.